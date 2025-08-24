Wenn das Alter keine Rolle spielt

Nie aufgeben. Einfach Spaß am Beruf haben. Das ist Venus Williams wichtig. „Ich liebe meinen Job“, sagte die Tennisspielerin. Und: „Ich glaube, ich werde immer Tennis spielen. Es liegt in meiner DNA.“ Ans Aufhören denkt sie nicht – auch jetzt mit 45 Jahren nicht. Das wirkt auch auf viele ihrer Kolleginnen inspirierend.

Williams hat zwei Jahre lang kein großes Tennisturnier mehr gespielt. Am Montagabend Ortszeit in New York wird sie auf den Court zurückkehren. 23.700 Fans werden im Arthur-Ashe-Stadion auf den Tribünen sitzen. Der eine oder andere wird vermutlich Tränen in den Augen haben. Es wird ein emotionaler Abend.

Venus Williams feiert ihr Comeback. Vor einem Jahr hatte sie eine Gebärmutter-Operation überstanden, jetzt ist sie zurück auf einer der größten Tennisbühnen der Welt. Sie wird gegen Karolina Muchova spielen. Die Tschechin ist 29 Jahre alt, sie ist die Nummer 13 der Welt. Keine Frage, dass Muchova die Favoritin in diesem Duell ist.

Zweimal hat Venus Williams bereits in New York gewonnen

Williams aber ist das egal. Sie will bei ihrer 94. Teilnahme an einem Major-Turnier eine Botschaft senden. „Ich möchte mein Bestes geben. Das ist die Erwartung, die ich an mich selbst habe: Das Beste aus mir herauszuholen. Und das ist alles, was ein Spieler verlangen kann“, sagte sie.

Für viele ihrer Kolleginnen ist Williams‘ Rückkehr inspirierend. So sagte etwa Naomi Osaka: „Das Einzige, was mich stört, ist, dass in jeder Schlagzeile ihr Alter erwähnt wird. Wir alle wissen, wie alt sie ist. Aber es geht eher um die größere Bedeutung, darum, was für eine Legende sie in diesem Sport ist.“

Zweimal (2000, 2001) hat Venus Williams in New York bereits gewonnen. Als 17-Jährige trat sie erstmals bei den US Open an und kam sogleich ins Finale. Dort aber siegte die Schweizerin Martina Hingis.

Die Williams-Schwestern haben eine ganze Nation inspiriert

Zusammen mit ihrer Schwester Serena hat Venus Williams jahrelang das Frauen-Tennis geprägt. Die beiden waren von ihrem Vater Richard in Compton in Los Angeles trainiert worden. Es ist nicht gerade das Vorzeigeviertel der kalifornischen Metropole. Sie haben aber sich und der Welt bewiesen, dass junge Mädchen aus allen sozialen Schichten die Chance haben, professionell Tennis zu spielen. Sie haben ihr Talent genutzt und großen Fleiß gezeigt. Viel Geld hatten sie damals nicht.

Die Williams-Schwestern haben es nach ganz oben gebracht. Sie haben eine ganze Nation inspiriert. Und Venus Williams macht damit einfach weiter – auch mit 45 Jahren noch.