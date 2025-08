Sex, Koks, Pferde und eine positive Doping-Probe: Reiterin wird nach kuriosem Fall gesperrt

Dass sich eine Drucksituation negativ auf Kreativität auswirkt – das kann man so sehen. Reizworte in diesem Zusammenhang: leeres Blatt, Abgabetermin, Schreibblockade. Die Geschichte des Sports liefert aber eine Reihe von Gegenbeispielen – nämlich dann, wenn es darum geht, eine Unstimmigkeit in einer Doping-Probe zu erklären. Die Geschichte der positiven Doping-Befunde scheint eine voller Missverständnisse zu sein.

Mal nachfragen bei Dieter Baumann, der einst positiv auf Nandrolon getestet wurde und beteuerte, das Zeug sei ihm über die Zahnpasta verabreicht worden. Bei Radprofi Alberto Contador wurde 2010 Clenbuterol nachgewiesen. Das wiederum, so damals der Spanier, könne ja wohl nur von einem Stück verunreinigten Rindfleisch gekommen sein. Genützt hat es wenig: Sowohl Baumann als auch Contador wurden gesperrt.

Beim Sex soll Vogt das Kokain übertragen worden sein

Eine unfreiwillige Pause musste auch die Galoppreiterin Sibylle Vogt einlegen. In einer Probe der Schweizerin fanden die Ermittler Spuren von Kokain. Da verstehen die Fahnder für gewöhnlich keinen Spaß, Kokain-Sünder werden oft jahrelang gesperrt. Die Erklärung der 30-Jährigen für die im März abgegebene Probe: Nicht sie selbst, sondern ein ihr nahestehender Mann habe sich mit der Substanz versorgt. Und mit nahestehend meint Vogt: sehr nahestehend. Beim Sex soll die Übertragung stattgefunden haben, ihr Partner hatte kurz davor Kokain zu sich genommen. Der verschnupfe Missetäter hob bereits die Büßerhand.

Für Vogt ist die Sache mit einem blauen Auge ausgegangen: Sie wurde rückwirkend ab dem 25. Mai gesperrt – „nur“ für ein halbes Jahr. Die Richtigkeit der Probe werde von ihr „nicht bestritten und vom Jockey mit Erwägungen ihres Privatlebens erklärt“, so der zuständige Verband im Urteil.

Der Fall erinnert an den des Tennisspielers Richard Gasquet, bei dem auch Kokain gefunden wurde. Der Franzose erklärte das so, dass er auf einer Party mit einer Frau busselte, von der der Stoff gestammt habe. Damals gab es einen Freispruch. Wer auf der sicheren Seite sein will, der halte sich an die Weisung von Berti Vogts: „Sex vor einem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.“