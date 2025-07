FCA-Sponsor Siegmund rettet Post SV

Die Siegmund Group aus Obermeitingen, bekannt als Sport-Sponsor beim FC Augsburg, bei den Augsburger Panthern und beim Pro-B-Basketball-Team der BG Leitershofen, hat den Post SV Augsburg beim Weg aus der Insolvenz mit dem Kauf des Post-Campus gerettet.

Siegmund unterzeichnet Kaufvertrag

Wie Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH mitteilt, wurde vor ein paar Tagen der Kaufvertrag für die Immobilie und das Fitnessstudio des Post SV von der Siegmund Group unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Parallel dazu hat der Sanierungsexperte den Insolvenzplan beim zuständigen Amtsgericht eingereicht.

Gläubiger und Delegiertenversammlung müssen zustimmen

Mitte Juli müssen nun die Gläubiger bei einem Termin vor dem Augsburger Insolvenzgericht der Lösung mehrheitlich zustimmen, wie auch die Delegierten des Vereins. Sollte dies geschehen, und davon gehen alle Beteiligten aus, kann der Neustart des Vereins im Sommer 2025 erfolgen und das Verfahren aufgehoben werden. Bereits im Mai hatte Fachanwalt Stemshorn mit der Siegmund Group eine Investorenlösung erzielt und zunächst eine Exklusivitätsvereinbarung geschlossen.

Was bedeutet der Verkauf aber für die Zukunft des Post SV? Die Siegmund Group übernimmt nicht nur die Immobilie, sondern ermöglicht mit fairen Mietmodellen eine stabile Zukunftsperspektive für den Post SV und den TSV Haunstetten. Die beiden Vereine hatten jetzt schon ein Großteil der Hallenzeiten belegt. Für die Mitglieder des Post SV bleibt die Nutzung der Räumlichkeiten uneingeschränkt möglich. Auch das Fitnessstudio steht weiterhin zur Verfügung – inklusive Angeboten zur Weiterführung bestehender Mitgliedschaften. Grundlage dafür sind bereits abgeschlossene Mietverträge mit dem neuen Eigentümer.

„Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags und der Einreichung des Insolvenzplans haben wir zwei zentrale Etappen in der Sanierung des Post SV Augsburg erreicht“, erklärt Stemshorn. Denn neben der Übernahme der Immobilie hat die Siegmund Group zugesagt, sich im Rahmen eines mehrjährigen Sponsoringvertrags aktiv für die nachhaltige Entwicklung des Vereins zu engagieren. Ziel ist die wirtschaftliche Stabilisierung und die Weiterentwicklung des Sportangebots. „Wir sehen in Sportvereinen wie dem Post SV Augsburg eine gesellschaftliche Verantwortung, die über das rein Geschäftliche hinausgeht. Mit unserem Engagement investieren wir bewusst in den Fortbestand und die Weiterentwicklung eines lokalen Sportangebots – insbesondere im Bereich Kinder- und Seniorensport“, so Daniel Siegmund, Geschäftsführer der Siegmund Group.

Stadtsparkasse Augsburg, BLSV, Stadt Augsburg und Architekt Peter Kögl sind die Grundpfandgläubiger

Der Post SV hatte im Februar einen Insolvenzantrag gestellt. Stemshorn dankte allen Beteiligten, „die das Verfahren von Beginn an konstruktiv begleiten und damit die erzielte Lösung ermöglichen. Besonderer Dank geht dabei an Herrn Daniel Siegmund als Erwerber, an die Vorstände Heinz Krötz, Dr. Soja Rapp, Tatjana Dörfler und Dirk Wurm sowie an die Grundpfandgläubiger, die Stadtsparkasse Augsburg, BLSV e.V., die Stadt Augsburg und Peter Kögl. Außerdem möchte ich mich bei Peter Weidner sowie dem TSV Haunstetten für die Unterstützung bedanken.“

Auch Vereinsvorstand Heinz Krötz zeigt sich erleichtert: „Wir konnten den Sportbetrieb während des gesamten Verfahrens aufrechterhalten. Die jetzige Lösung gibt uns die nötige Perspektive, um den Verein sportlich und wirtschaftlich neu aufzustellen und gezielt weiterzuentwickeln.“ Stemshorn setzt nun die Transaktion und den Insolvenzplan mit seinen Partnern um. Auch Fachleute auf der Käuferseite begleiten die Lösung.