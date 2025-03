Insolvenz des Post SV Augsburg: Investoren zeigen Interesse

Die Sanierung des Sportvereins Post SV Augsburg verläuft planmäßig. Der vorläufige Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH bestätigt, dass im Investorenprozess in der ersten Phase mehrere nicht bindende Angebote von potenziellen Investoren eingegangen sind. Ziel sei es, den Verein zukunftsfähig aufzustellen und eine nachhaltige Lösung im Rahmen eines Insolvenzplans zu erarbeiten. „Die ersten Angebote zeigen, dass der Verein als Institution und Standort attraktiv ist. Besonders das Vereinsgebäude bietet Potenzial für Investoren. Alle Beteiligten arbeiten konstruktiv zusammen, um eine Perspektive für den Post SV in Augsburg zu sichern“, resümiert Insolvenzexperte Stemshorn. In den kommenden Wochen prüft er mit seinem Team die Angebote. Parallel dazu führt Stemshorn weitere Gespräche. Sein Ziel ist es, einen Investor zu finden, der sowohl wirtschaftliche Stabilität als auch die sportliche Tradition des Vereins sichert.

Auch der Vereinsvorstand blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir sehen eine echte Chance, den Verein auf wirtschaftlich solide Beine zu stellen und gleichzeitig unsere sportlichen Werte zu erhalten. Die enge Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter und seinem Team trägt dazu bei, eine nachhaltige Lösung zu finden“, erklärt Vereinspräsident Heinz Krötz.