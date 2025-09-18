Womöglich wurde sie beim Aufräumen entdeckt. In irgendeiner Schublade. Gerade mal 72 Jahre war sie im Hauptquartier der Vereinten Nationen herumgelegen und einfach übersehen worden. Bis vor kurzem. Und schwups, war die Postkarte schon auf dem Weg. Aus New York nach Ottawa in Illinois. Soll keiner sagen, die Post handelt nicht unverzüglich. Ein klein wenig Wartezeit muss aber schon erlaubt sein.

Dumm nur, dass der Adressat dieser Postkarte – für die Jüngeren: Es gibt sie tatsächlich auch heute noch, Urlaubsgrüße per Hand auf ein kleines Stück Papier mit Foto auf der Vorderseite zu schreiben – längst verstorben ist. Vereinfachte die Zustellung nicht wirklich, weshalb weitere Recherche im Postzentrum von Ottawa nötig war.

Einmal angestachelt, leisteten die Postmitarbeiter dort allerdings exzellente Arbeit. Ihre Nachforschungen ergaben, dass immerhin der Absender noch lebte. Und plötzlich hatte Alan Ball eine von ihm selbst verfasste Postkarte im Briefkasten.

Der 88-Jährige kann sich nur noch lückenhaft erinnern

Der 88-Jährige staunte nicht schlecht. Er kann sich nur noch lückenhaft erinnern, was da vor 72 Jahren geschehen war. Er war offenbar zu Besuch bei den Vereinten Nationen in New York und wollte seinem Vater in Ottawa darüber berichten. Als Mittel der Kommunikation wählte er die Postkarte. Das war im Jahr 1953. Er schrieb vom modernen UN-Gebäude in New York und dass es jetzt für ihn weitergehe nach Puerto Rico. Botschaften, die nie bei seinem Vater ankamen. Jetzt aber immerhin bei ihm selbst. Ein Gruß aus der eigenen Vergangenheit, mit dem er nicht mehr gerechnet hatte. Der Post sei Dank.