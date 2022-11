Flick stellt sich nach der ersten Trainingseinheit den Journalisten-Fragen

Die deutsche Nationalmannschaft hat die erste Trainingseinheit im Oman hinter sich und steht vor dem letzten Testspiel vor der WM. Bei einer Pressekonferenz stellte sich Bundestrainer Flick den Fragen der Journalisten.

Nach der ersten Trainingseinheit und vor dem Testspiel gegen den Oman am Mittwoch gab Bundestrainer Hansi Flick eine Pressekonferenz und stellte sich den Fragen der Journalisten. Wie Flick direkt zu Beginn erzählte, freue er sich über die Bedingungen beim ersten Training. Diese seien abends perfekt. Tagsüber sei es aber sehr heiß. Auch Niclas Füllkrug, der zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft dabei ist, hat es "Spaß gemacht". Laut dem Spieler des SV Werder Bremen sei "viel Qualität auf dem Platz".

Vor WM 2022: Wer steht beim Testspiel gegen den Oman auf dem Platz?

Bei dem Testspiel am Mittwoch soll der ein oder andere Spiele geschont werden. "Es wird darauf geschaut, wer hat viele Spiele, wer braucht vielleicht eine Pause", so Flick. Bei der Vorbereitung auf das erste WM-Spiel gegen Japan am 23. November sollen alle Spieler auf dem gleichen Niveau sein. Ob Mario Götze auf dem Platz stehen wird, lässt der Bundestrainer noch offen. "Götze hat einige Minuten in den Beinen", sagte Flick.

Ersatztorhüter Marc-Andre ter Stegen befindet sich aktuell noch in der Heimat. Wann der Keeper nachreist, ist im Moment noch unklar. "Es kann auch sein, dass er erst in Katar dazustößt", erklärte der Bundestrainer.

WM 2022 in Katar: Deutschland startet am 23. November

Die deutsche Nationalmannschaft ist Teil der Gruppe E und startet am 23. November in das Turnier. Die Partie gegen Japan startet um 14 Uhr. Am 27. November muss Deutschland gegen seinen wohl schwersten Gruppengegner Spanien ran. Das letzte Spiel in der Gruppenphase gegen Costa Rica findet am 1. Dezember statt.





Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

