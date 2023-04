Pressestimmen zum Bayern-Aus: "Das hätte Nagelsmann vielleicht auch noch hinbekommen"

Rückschlag für Thomas Tuchel: Der Trainer des FC Bayern ist mit den Münchner im DFB-Pokal ausgeschieden. Die Pressestimmen im Überblick.

Es ist eine "Pokalsensation": Thomas Tuchel erlebt im zweiten Spiel als Trainer des FC Bayern München mit dem deutschen Rekordmeister einen bitteren Rückschlag. Im Viertelfinale des DFB-Pokals scheiterten die Münchner nach einem 1:2 gegen den SC Freiburg. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist damit für die Saison 2022/23 unerreichbar. Genau wie einer von drei Titeln, den die Bayern gerne geholt hätten. Der Traum vom Triple ist ausgeträumt. Der Fokus liegt nun auf der Bundesliga und der Champions League.

Die Partie gegen Freiburg hatte vielversprechend begonnen: Dayot Upamecano köpfte die Hausherren in der Allianz Arena in Führung (20.). Nicolas Höfler glich allerdings wenig später aus (27.). In der Schlussphase spielten sich dann dramatische Szenen ab. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Lucas Höler einen Elfmeter zum Siegtreffer für Freiburg. Ein ungeschicktes Handspiel von Jamal Musiala hatte zum Strafstoß geführt.

Pressestimmen: FC Bayern verliert im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg

"Das hätte Nagelsmann vielleicht auch noch hinbekommen. Das Tief des FC Bayern schien mit Thomas Tuchel schnell überwunden. Dann kam der SC Freiburg nach München und nun ist der erste Titel schon futsch." – Zeit

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Unglücksrabe Musiala! Bayerns Triple-Traum geplatzt." – Sport1

"Hand, Elfmeter – und plötzlich sind die Bayern raus. Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit wirft der SC Freiburg den FC Bayern sensationell aus dem DFB-Pokal. Kurz nach dem Trainerwechsel verlieren die Münchner damit die Chance auf drei Titel in dieser Saison." – Süddeutsche Zeitung

"Freiburg trifft in letzter Sekunde: Triple-K.o. für Tuchel." – Bild

Lesen Sie dazu auch

"Musialas Hand entscheidet spät: Freiburg wirft die Bayern aus dem Pokal." – Kicker

"'Da kommt Wut hoch!' K.o. in der Nachspielzeit: Erster Titel für FCB futsch." – Spox

"Bayern kassiert erste Niederlage unter Tuchel – Das Aus im DFB-Pokal." – Welt

"Elfmeter in der Nachspielzeit: SC Freiburg feiert Pokalsensation beim FC Bayern." – n-tv

"Erster Titel für Tuchel weg! Bayern fliegt gegen Freiburg aus dem Pokal." – ran

"Elfer in der 93. Minute! Freiburg zerstört Bayerns Triple-Träume." – Sky