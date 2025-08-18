Preußen Münster – Hertha BSC heute live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Mit der Saison 2025/26 wird der DFB-Pokal zum 83. Mal ausgetragen. Seit der Einführung im Jahr 1935 zählt der Wettbewerb zu den bedeutendsten Titelentscheidungen im deutschen Vereinsfußball. Jährlich treten 64 Mannschaften aus den obersten drei Ligen sowie aus dem Kreis der Landespokalsieger im K.-o.-System gegeneinander an. Der Modus bleibt auch in dieser Saison unverändert. Sechs Runden führen zum Titelgewinn, insgesamt werden 63 Spiele ausgetragen. Neben den 36 Profiklubs aus Bundesliga und 2. Bundesliga nehmen auch vier Vereine aus der 3. Liga sowie 24 Vertreter der Landespokalwettbewerbe teil. Damit bietet der Pokal regelmäßig Raum für Begegnungen zwischen unterklassigen Teams und höherklassigen Favoriten.

In der Vorsaison sicherte sich der VfB Stuttgart den Titel. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg gewann das Finale gegen Arminia Bielefeld mit 4:2 und holte damit zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal. Arminia Bielefeld war als Drittligist bis ins Endspiel vorgedrungen. Rekordsieger bleibt weiterhin der FC Bayern München mit 20 Pokalsiegen.

In der neuen Saison verspricht die erste Runde wieder zahlreiche Duelle zwischen Amateurvereinen und Bundesligisten. Darunter die Partie FC Augsburg gegen Hallescher FC sowie das Spiel 1. FC Lok Leipzig gegen FC Schalke 04. Solche Paarungen prägen den besonderen Charakter des Wettbewerbs. Bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am 15. Juni 2025 wurde auch das Zweitligaduell zwischen Preußen Münster und Hertha BSC gezogen.

Wann findet die Partie statt? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und wann ist der Anpfiff? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum Spiel finden Sie hier.

Preußen Münster – Hertha BSC im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Die erste Runde des DFB-Pokals findet vom 15. bis 18. August 2025 statt. In dieser Runde stehen 30 Begegnungen an, darunter auch das Spiel Preußen Münster gegen Hertha BSC. Ein Blick auf den Spielplan zeigt, dass das Spiel am Montag, dem 18. August 2025, stattfindet. Anpfiff ist um 18 Uhr im Preußenstadion in Münster.

Preußen Münster gegen Hertha BSC heute live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 liegt bei Sky sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Das Spiel der ersten Runde zwischen Preußen Münster und Hertha BSC wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky sowie über den Streamingdienst WOW zu sehen sein. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist für diese Begegnung nicht vorgesehen.

Sky zeigt wie in den Vorjahren alle 63 Pokalspiele live – sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Der Zugang ist an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden, das im Jahresabo derzeit rund 25 Euro pro Monat kostet. ARD und ZDF dürfen pro Pokalsaison bis zu 15 ausgewählte Partien live zeigen, darunter traditionell die Halbfinals und das Finale. In den früheren Runden werden meist zwei Spiele pro Runde im Free-TV ausgestrahlt. Die Partien werden erst im Laufe des Wettbewerbs ausgewählt. Im Abendprogramm von ARD und ZDF gibt es eine Zusammenfassung der Spiele.

Hier sind alle relevanten Details zum Spiel zusammengefasst:

Spiel: Preußen Münster gegen Hertha BSC (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Montag, 18. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Preußenstadion in Münster

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Preußen Münster gegen Hertha im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Preußen Münster und Hertha BSC trafen bis zum Pokalspiel am 18. August 2025 bereits zehnmal aufeinander. In diesen direkten Duellen gingen die Berliner sechsmal als Sieger vom Platz, während Münster vier Begegnungen für sich entscheiden konnte. Unentschieden gab es keines.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 9. Mai 2025 im Rahmen des 33. Spieltags der 2. Bundesliga statt. Münster setzte sich dort mit 2:0 gegen Hertha durch und gewann damit auch das Rückspiel der Saison. Bereits das Hinspiel am 13. Dezember 2024 ist mit 2:1 an Münster gegangen. In der DFB-Pokal-Saison 2021/22 standen sich beide Teams in der zweiten Runde gegenüber. Hertha BSC gewann das Spiel mit 3:1. Auch das Pokalduell im Jahr 2009 entschied Hertha für sich. In den 1960er- und 1980er Jahren trafen beide mehrfach aufeinander. Die Teams konnten in dieser Zeit ähnlich viele Siege für sich verbuchen.