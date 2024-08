Preußen Münster - VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der SC Preußen Münster stammt aus der gleichnamigen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Aktuell spielt die Mannschaft in der 2. Liga. Letzte Saison gelang den Adlern, mit einem Heimsieg der Aufstieg und das kurz nachdem das Team erst in der Saison davor den Wechsel von der Regionalliga hoch in die 3. Liga schaffte. In den letzten Jahren hat die Mannschaft außerdem verschiedene Pokalsiege zu verzeichnen, unter anderem wurden sie zweimal Meister der Regionalliga West und sechsmal Landespokal-Westfalen-Sieger. Beim DFB-Pokal müssen die Preußen dieses Jahr gegen die Erstligisten des VfB Stuttgart beweisen.

Der VfB Stuttgart ist aus der Hauptstadt in Baden-Württemberg. Die Mannschaft spielt zurzeit in der Bundesliga. In der ewigen Tabelle liegen sie auf dem vierten Platz. Im Laufe ihrer Karriere ergatterten die Stuttgarter unter anderem Titel wie Deutscher Superpokalsieger, dreimaliger Deutscher Pokalsieger und fünfmal wurden sie Deutscher Meister. Zur diesjährigen DFB-Pokalsaison tritt das Team mit Trainer Sebastian Hoeneß an.

Wann findet das Spiel zwischen Münster und Stuttgart statt? Wo wird das Spiel übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Preußen Münster - VfB Stuttgart im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 nach findet das Match zwischen Münster und Stuttgart heute am 27. August 2024 statt. Zu diesem Zeitpunkt dürften beide Teams bereits eingespielt sein, da die Bundesliga am 23. August startete und die 2. Liga schon am 2. August begann. Das DFB-Pokalspiel wird am Abend um 20.45 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in Münster im Stadion an der Hammer, das Kapazitäten für fast 13.000 Zuschauende bietet.

Münster vs. Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung der DFB-Pokalsaison 24/25 übernimmt größtenteils der Pay-TV-Sender Sky. Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen zeigen 15 der Spiele in voller Länge. Dazu zählen unter anderem Halbfinale und Finale, doch auch das Spiel zwischen Münster und Stuttgart gehört dazu. Die Übertragung dieses Matches übernimmt also zum einen die ARD und zum anderen Sky. Sollten Sie das Spiel auf Sky schauen wollen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement des Sport-Pakets, dieses kostet aktuell 25 Euro pro Monat. Wenn Sie dort weitere Partien der ersten und 2. Bundesliga schauen wollen, ist ein weiteres Abo vonnöten. Dieses kostet Sie weitere 35 Euro pro Monat.

Alle Informationen zum Spiel hier noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: Preußen Münster - VfB Stuttgart, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 27. August 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Stadion an der Hammer, Münster

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ARD

Münster gegen Stuttgart im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Mannschaften bereits dreimal auf dem Rasen gegenüber. Dabei gingen zwei Spiele für Münster aus und ein Spiel für Stuttgart. Da diese Spiele aber alle in den Neunzigern waren und daher weit zurückliegen, sollte man sich nicht auf die Ergebnisse verlassen, was die Chancen angeht. Im Laufe der Zeit haben sich beide Teams unterschiedlich entwickelt und mit Blick auf den Klassenunterschied geht Stuttgart als Favorit ins Match.