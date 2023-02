Pro Bowl 2023: Termin, Übertragung und alle Infos

Der NFL Pro Bowl wird ab 2023 zu einer mehrtägigen Skill-Veranstaltung. Erfahren Sie hier alles rund um das Football-Event, die Termine und die Übertragung.

NFL Pro Bowl 2023: Ab diesem Jahr veranstaltet die NFL statt dem traditionellen Pro Bowl eine mehrtägige Reihe an Wettbewerben, in denen die Football-Stars nicht nur ihre Geschicklichkeit, sondern auch Fähigkeiten außerhalb ihres Sports beweisen müssen. Ein All-Star-Spiel im Stil des Pro Bowl gibt es aber dennoch. Lesen Sie in diesem Artikel, an welchem Termin das Pro Bowl All-Star-Spiel stattfindet, wo es live zu sehen ist und mehr.

Pro Bowl 2023: Zeitplan und Termin

Das Pro-Bowl-All-Star-Spiel findet heute am Sonntag, dem 5. Februar 2023, in der Disziplin Flag Football statt. Austragungsort ist das Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada, USA, das Stadion der Las Vegas Raiders.

Was : Pro Bowl 2023 und Pro Bowl Games

: Pro Bowl 2023 und Pro Bowl Wann : Sonntag, 5. Februar 2023

: Sonntag, 5. Februar 2023 Wo : Allegiant Stadium , Las Vegas , Nevada , USA

: , , , TV und Stream: ProSieben MAXX, Joyn , ran.de und DAZN

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Neben dem Pro Bowl gibt es eine Woche lang weitere Wettbewerbe – die sogenannten Pro Bowl Games. Dabei geht es vor allem um Flag Football, in dem sich die Spieler der AFC und NFC über mehrere Tage hinweg miteinander messen. Außerdem gibt es laut dem Veranstalter "neue Herausforderungen", die "spaßig und unvergesslich" werden sollen und nicht alle mit Football zu tun haben.

Übertragung: Der Pro Bowl 23 im Free-TV und Live-Stream

Offizielle TV-Partner des Pro Bowl 2023 in den USA sind abc und ESPN. Im deutschen Fernsehen hält die Übertragungsrechte für die Saison 22/23 noch ProSieben. Der Sender überträgt den ProBowl, das All-Star-Game, auf ProSieben MAXX. Falls Sie den Sender nicht über Ihr TV-Gerät empfangen, können Sie den Live-Stream von ProSieben MAXX kostenlos über die Streaming-Plattform Joyn ansehen.

ProSieben MAXX, ran.de und DAZN zeigen den Pro Bowl in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar ab 0.30 Uhr live im TV und Stream.

Lesen Sie dazu auch

Ab der Saison 2023/24 sind dann allerdings RTL und Nitro die exklusiven Free-TV-Partner der Profiliga. Der Kölner Sender hat sich ein umfangreiches Rechtepaket für fünf Spielzeiten gesichert. Bis zu drei Spiele werden dann wöchentlich auf einem der beiden Sender live zu sehen sein. Sowohl die Hauptrunde, die Playoffs als auch der Super Bowl und das German Game werden übertragen. Somit bleiben die NFL-Spiele weiterhin im Free-TV und sind live und kostenlos zu sehen. RTL sendet zusätzlich auf NITRO und RTL+. Online-Streams gibt es nach wie vor bei DAZN – diese sind allerdings genau wie der Live-Stream bei RTL+ kostenpflichtig.

Vom Pro Bowl zu den Pro Bowl Games 2023

Den klassischen Pro Bowl wird es so, wie man ihn kennt, erstmal nicht mehr geben. Stattdessen setzen die Veranstalter ab 2023 auf die Pro Bowl Games, eine einwöchige Reihe verschiedener Spiele, in denen die Football-All-Stars antreten. Außerdem wird der Pro Bowl selbst im Flag Football ausgetragen.

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens hatten Spieler und Fans die Begeisterung für das Event verloren. Zweitens soll bei den Pro Bowl Games die Sportart Flag Football im Vordergrund stehen, die als die Zukunft des American Football gilt.

Pro Bowl 23: Die Zukunft des Flag Football

Flag Football ist eine Variante des American Football, bei dem das Tackeln ersetzt wurde – durch das Herausziehen des Flags aus dem Gürtel eines Spielers. Ein Defense-Spieler stoppt den ballführenden Offense-Spieler also mit deutlich weniger Körperkontakt – vergleichbar mit dem beim Basketball. Damit sinkt das Verletzungsrisiko. Schnelligkeit und Geschick stehen im Vordergrund. Ziel ist es, den Flag Football zur olympischen Disziplin zu machen.