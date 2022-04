Anna Elendt schwimmt erneut deutschen Rekord

Brustschwimmerin Anna Elendt hat ihren eigenen deutschen Rekord über 100 Meter noch einmal verbessert.

Die 20-Jährige schlug im texanischen San Antonio bei der Pro Swim Series nach 1:05,58 Minuten an und war damit im Finale auf der 100-Meter-Strecke 38 Hundertstelsekunden schneller als bei ihrer vorherigen Bestmarke im Vorlauf. Elendt von der SG Frankfurt belegte Rang zwei hinter Weltrekordlerin Lilly King aus den USA.

Bereits im Vorlauf hatte Elendt die Normzeit für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) und den Europameisterschaften in Rom (11. bis 21. August) geschafft.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-756108/3 (dpa)