PSG - BVB in der Champions League 2023/24: Übertragung im TV oder Stream und Live-Ticker

Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream: Hier gibt es die Infos zu Übertragung, Termin und Live-Ticker der Champions League 23/24.

Gleich am ersten Spieltag der CL-Gruppenphase steigt ein echter Kracher: BVB gegen PSG. Der Einstieg von Borussia Dortmund in die aktuelle Bundesliga-Saison war nicht gerade prickelnd - das Team von Coach Edin Tercic ließ gleich zu Beginn der Spielzeit wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft liegen, im Heimspiel gegen Heidenheim hagelte es sogar Pfiffe für den Gastgeber. Nun geht es also gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain. Werden die Dortmunder die Chance ergreifen, ihre Fans wieder zu besänftigen? Ganz einfach dürfte das nicht werden - die zuletzt nicht übermäßig standfeste BVB-Defensive steht einem Pariser Angriffs-Trio aus Kylian Mbappe und den beiden vielversprechenden Transfer-Novizen Ousmane Dembele sowie Randal Kolo Muani gegenüber. Gegen OGC Nizza musste PSG allerdings am 15. September in der Ligue 1 seine erste Saison-Niederlage einstecken: 2:3.

Hier kommen alle Infos zur Partie rund um Ort, Zeit und Übertragung im TV und Stream. Auch einen Live-Ticker haben wir für Sie.

PSG - BVB in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan für die Champions League 2023/24 verrät es: Das Match zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird am Dienstag, 19. September 2023, um 21 Uhr angepfiffen. Das Team von Trainer Luis Enrique hat den Heimvorteil im Pariser Stadion Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die CL-Übertragung in der Saison 2023/24 haben zwei Streaming-Anbieter untereinander aufgeteilt: Der Hauptteil läuft bei DAZN. Hier kann man alle Spiele von der Qualifikation bis zum Finale live mitverfolgen. Dafür braucht man ein kostenpflichtiges Abo. DAZN kann man ab 29,99 Euro im Monat buchen. Auch bei Amazon Prime sind ausgewählte Partien zu sehen. Der Streamingdienst wird jeweils ein Topspiel am Dienstag zeigen. Solange deutsche Teams im Rennen sind, wird jeweils das Spiel mit deutscher Beteiligung übertragen, verkündet Amazon Prime. Das Abo dieses Anbieters kostet 6,99 Euro pro Monat (Stand aller Konditionen: 16. September 2023). Lediglich das Finale läuft im Free-TV: beim ZDF.

Spiel: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund , Gruppenphase, Gruppe F, Spieltag 1 von 6, UEFA Champions League 2023/24

- , Gruppenphase, Gruppe F, Spieltag 1 von 6, 2023/24 Datum: Dienstag, 19. September 2023

Dienstag, 19. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video, DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel PSG - BVB

Wer sich ein kostenpflichtiges Abo sparen möchte, kann das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund trotzdem hautnah erleben: Unser Live-Ticker ist in Echtzeit dabei, Sie versäumen rein gar nichts.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz: Wie haben PSG und BVB bisher gegeneinander abgeschnitten?

Den Kollegen von weltfussball.de verdanken wir die Info, dass die beiden national jeweils sehr erfolgreichen Teams bisher viermal aufeinandergetroffen sind - 2010/11 in der Europa League und 2019/20 in der CL. Die Bilanz ist ausgeglichen: In der Champions League siegten je einmal die Mannen aus Dortmund und Paris, die beiden Spiele in der Europa League gingen unentschieden aus.