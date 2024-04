PSG - FC Barcelona im CL-Viertelfinale: Übertragung im TV und Stream

Im CL-Viertelfinale trifft PSG auf den FC Barcelona. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

In der Champions League Saison 2023/24 werden im April 2024 die Viertelfinalspiele ausgetragen. Die Hinspiele finden dabei am 9. und 10. April, die Rückspiele am 16. und 17. April statt. Im Rennen um den Titel sind noch der FC Arsenal, der FC Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid, der BVB - sowie Paris Saint-Germain und der FC Barcelona. Die beiden letztgenannten Mannschaften treffen nun im Kampf um den Titel aufeinander. Das Finale der aktuellen Champions League Saison 23/24 wird am 1. Juni 2024 im Wembley Stadion in London ausgetragen. Bis dahin müssen die Mannschaften aber erstmal das Viertel- und Halbfinale überstehen.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie zwischen PSG und dem FC Barcelona ausgetragen wird und wie man sie live verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Uhrzeit und Termin des Spiels sowie zur Übertragung im Stream und TV. Außerdem haben wir einen Live-Ticker im Angebot.

Paris Saint-Germain - FC Barcelona: Termin und Uhrzeit des Viertelfinal-Hinspiels

Laut dem Spielplan der Champions League 2023/24 fällt das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona auf Mittwoch, den 10. April 2024. Der Anpfiff ist für 21 Uhr angesetzt.

PSG gegen den FC Barcelona live im TV und Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

Die Übertragung der Champions League Saison 2023/24 liegt vor allem in den Händen des Streaminganbieters DAZN - so auch bei der Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Für den Zugriff auf die Inhalte von DAZN werden aktuell 29,99 Euro fällig. Eine kostenlose Alternative, um diese Begegnung zu verfolgen, gibt es nicht. Zumindest das Finale der Champions League am 1. Juni 2024 wird im Free-TV beim Sender ZDF gezeigt. Hier sind nochmal alle Details zum Champions League Viertelfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona im Überblick:

Spiel: Paris Saint-Germain - FC Barcelona , Viertelfinale der Champions League 23/24, Hinspiel

, Viertelfinale der 23/24, Hinspiel Datum: am Mittwoch, dem 10. April 2024

am Mittwoch, dem 10. April 2024 Uhrzeit : ab 21.00 Uhr

ab 21.00 Uhr Ort: Parc des Princes in Paris

Parc des Princes in Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Paris Saint-Germain - FC Barcelona im Live-Ticker: Highlights des CL-Viertelfinales

Sie wollen die Partie zwischen PSG und dem FC Barcelona live verfolgen, verfügen aber nicht über ein DAZN-Abo? Dann haben wir eine Alternative für Sie: Unser Live-Ticker liefert alle Aktionen, Wechsel, Karten, Freistöße und natürlich Tore zu Ihnen nach Hause. Darüber hinaus bietet er auch zusätzlich Informationen rund um Spieler, Mannschaften und ihre Aufstellungen. Der Live-Ticker erlaubt außerdem, mehrere Spiele gleichzeitig zu verfolgen.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Bilanz von PSG und dem FC Barcelona

Laut fussballdaten.de sind die beiden Vereine bereits 13 Mal aufeinandergetroffen. Das erste dokumentierte Aufeinandertreffen fand ebenfalls in einem Champions League Viertelfinale statt: Am 1. März 1995 trennten sich die beiden Mannschaften dabei 1:1. Die vorerst jüngste Partie fand im Achtelfinale der Champions League Saison 2020/21 statt - auch hier ging das Spiel unentschieden aus. Insgesamt ist die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften recht ausgeglichen: 4 Unentschieden, 5 Siege für Barcelona und 4 für Paris; das Torverhältnis steht 24:21 für den FC Barcelona.