PSG – FC Bayern heute live im Free-TV und Stream: Wo läuft die Übertragung der FIFA Klub-WM 2025?

Der FC Bayern München hat das Viertelfinale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 erreicht. In einem torreichen Spiel setzte sich die Mannschaft mit 4:2 gegen Flamengo durch. Im Hard Rock Stadium in Miami gelang den Münchnern ein früher Führungstreffer: Bereits in der sechsten Minute lenkte Flamengos Erick Pulgar den Ball ins eigene Tor. Kurz darauf erhöhte Harry Kane mit einem abgefälschten Schuss aus der Distanz auf 2:0. Allerdings fand Flamengo im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit besser ins Spiel. In der 33. Minute verkürzte Gerson mit einem kraftvollen Abschluss auf 2:1. Noch vor der Pause stellte Leon Goretzka mit einem Schuss aus der Distanz aber den Zwei-Tore-Vorsprung für Bayern wieder her. Nach dem Seitenwechsel kam Flamengo durch einen Handelfmeter, verwandelt von Jorginho, auf 3:2 heran. Die Entscheidung fiel in der 73. Minute, als Kane mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte. Im Viertelfinale trifft der FC Bayern heute nun auf Paris Saint-Germain.

Die PSG hat 2025 die Champions League gewonnen und auch bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 bisher eine stabile Turnierleistung gezeigt. Zum Auftakt setzte sich der französische Klub deutlich mit 4:0 gegen Atlético Madrid durch. Am zweiten Spieltag folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen den brasilianischen Vertreter Botafogo. Im dritten Gruppenspiel gelang PSG ein 2:0-Erfolg gegen das Team aus Seattle. Im Achtelfinale traf die Mannschaft auf Inter Miami. Dort sicherte sich Paris Saint-Germain mit einem klaren 4:0 den Einzug in die nächste Runde.

Wann genau das Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern ausgetragen wird und wo Sie die Partie live im Free-TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Wann ist heute Anstoß bei der FIFA Klub-WM 2025?

Wie aus dem offiziellen Spielplan der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 hervorgeht, stehen Paris Saint-Germain und der FC Bayern München sich im Viertelfinale gegenüber. Das Spiel findet am heutigen Samstag, dem 5. Juli 2025, im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Der Anstoß ist für 18 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

PSG - FC Bayern heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub-WM 2025

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist in Deutschland über verschiedene Kanäle zugänglich. Der Streamingdienst DAZN bietet alle Begegnungen des Turniers live an. Hierbei handelt es sich um insgesamt 63 Spiele. Nutzer benötigen dafür lediglich ein kostenfreies Konto. Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist dieses Mal nicht erforderlich. Auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain wird auf diesem Weg übertragen.

Parallel dazu wird ein Teil des Wettbewerbs im Free-TV ausgestrahlt. Der Senderverbund ProSiebenSat.1 hat sich die Übertragungsrechte der FIFA-Klub WM 2025 für ausgewählte Spiele gesichert. Partien mit deutscher Beteiligung laufen live auf Sat.1 sowie im Internet über Joyn und ran.de, ganz ohne Registrierung. Ansonsten darf der Sender pro Runde der K.-o.-Phase auch ein zusätzliches Spiel sowie das Finale am 13. Juli 2025 übertragen.

Das sind die wichtigsten Infos zum Viertelfinalspiel PSG gegen FC Bayern im kurzen Überblick:

Spiel: Paris Saint-Germain - FC Bayern München, FIFA Klub-WM 2025, Viertelfinale

Datum: Samstag, 5. Juli 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (USA)

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Livestream : ran.de , Joyn , DAZN

PSG gegen Bayern München bei der Klub-WM 2025: Bilanz der Teams

Paris Saint-Germain und der FC Bayern München trafen bislang 14-mal in der UEFA Champions League aufeinander. Das zeigen die Daten der Plattform kicker.de. Acht dieser Begegnungen entschied der deutsche Rekordmeister für sich, während Paris sechs Spiele gewann. In der diesjährigen Champions League-Saison kreuzten beide Mannschaften die Wege mit Inter Mailand, allerdings mit unterschiedlichem Ausgang. Paris Saint-Germain traf im Finale auf die italienische Mannschaft und setzte sich deutlich mit 5:0 durch. Der FC Bayern hingegen scheiterte bereits im Viertelfinale am späteren Finalisten aus Mailand und verpasste damit den Einzug in die nächste Runde.