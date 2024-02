PSV Eindhoven - BVB im CL-Achtelfinale: Übertragung live im TV und Stream

Im Achtelfinale der Champions League muss der PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund ran. Hier finden Sie alle Infos rund um Termin und Übertragung des Spiels.

Ab Februar finden die Finalrunden der Champions League-Saison 2023/24 statt. Bis ins Achtelfinale des wichtigsten europäischen Fußballturniers haben es gleich drei Bundesliga-Vereine geschafft. Einer davon ist Borussia Dortmund. Der Verein kämpft allerdings in der Heimat gerade darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht völlig zu verlieren. Ein Sieg in der Champions League und damit womöglich sogar ein Übertrumpfen des FC Bayern oder RB Leipzig wäre daher sicherlich mehr als willkommen.

Ganz anders gestaltet sich die Situation für den PSV Eindhoven. In der heimatlichen Königsklasse "Eredivisie" hat sich der Verein komfortabel auf Platz 1 der Tabelle eingerichtet. Mit großem Abstand zum Tabellenzweiten Feyenoord können sich die Niederländer damit ganz auf das Achtelfinale der Champions League konzentrieren.

Wann findet das Spiel Dortmund - Eindhoven statt? Wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen? Gibt es einen Live-Ticker zur Partie? Die Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier.

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund: Termin und Uhrzeit beim Achtelfinale der Champions League 23/24

Die Hinspiele im Achtelfinale der Champions League 23/24 werden an insgesamt vier Tagen ausgetragen. Gespielt wird im Zeitraum vom 13. bis 21. Februar. Der Termin für das Spiel PSV Eindhoven - Borussia Dortmund ist laut Champions League-Spielplan Dienstag, der 20. Februar. Die Uhrzeit des Anpfiffs ist bei allen Achtelfinalspielen dieselbe, um 21 Uhr geht's los.

Die Partie findet in den Niederlanden, im Philips-Stadion der Eindhovener statt. Damit haben die Borussen den Nachteil eines Auswärtsspiels zu überwinden, wenn sie die Niederländer schlagen und ins Viertelfinale einziehen möchten.

PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund: Übertragung vom Champions League Achtelfinale live im TV und Stream

Für gewöhnlich übernimmt der Streaminganbieter DAZN die Übertragung der Champions League in der Saison 2023/24. Einige Ausnahmen bestätigen jedoch auch hier die Regel. So hat sich Amazon Prime die Rechte an einigen Spielen der Champions League gesichert, die am Dienstag ausgetragen werden. In diese Gruppe fällt auch die Partie PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund. Damit haben alle diejenigen mit einem Prime-Abo Zugriff auf die Live-Übertragung des Spiels.

Wer keiner von Amazons Prime-Kunden ist, muss auf die Live-Übertragung des Spiels notgedrungen verzichten. Allerdings bietet das ZDF-Sportstudio als Alternative eine Zusammenfassung der Champions League-Spiele an. Damit sind wenigstens die Highlights der Partie PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund kostenlos im Free-TV zu sehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Achtelfinale zwischen PSV Eindhoven und Borussia Dortmund zusammengefasst:

Spiel: PSV Eindhoven - Borussia Dortmund , Achtelfinale der Champions League 23/24

- , Achtelfinale der 23/24 Datum: 20. Februar 2024

20. Februar 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Philips-Stadion, Eindhoven , Niederlande

Philips-Stadion, , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

PSV Eindhoven vs. Borussia Dortmund im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis im Achtelfinale der Champions League

Die Zusammenfassung im ZDF-Sportstudio bietet nur einen kleinen Trost für all diejenigen, die das Spiel PSV Eindhoven vs. Borussia Dortmund nicht live sehen können. Allerdings gibt es noch eine weitere Alternative für alle ohne Amazon Prime-Abo. Mit unserem Live-Ticker sind Sie in Echtzeit über alle Änderungen im Spielverlauf informiert. Von der Aufstellung über den Spielstand bis hin zum Ergebnis verpassen Sie nichts vom Achtelfinale der Champions League.

PSV Einhoven - Borussia Dortmund: Bilanz der Partie

Bislang sind der PSV Eindhoven und Borussia Dortmund in genau einem Turnier aufeinandergetroffen. In der Gruppenphase der Champions League 2002 konnten sich die Borussen knapp gegen die Niederländer durchsetzen und gewannen das Hinspiel. Das Rückspiel endete hingegen in einem 1:1 Unentschieden. Auch dieses Mal sind die beiden Mannschaften auf dem Papier ähnlich stark und das Ergebnis des Hinspiels im Achtelfinale daher kaum abzuschätzen.