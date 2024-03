Qarabag - Bayer Leverkusen live im EL-Achtelfinale: Übertragung im TV und Stream

Das Europa League Achtelfinale Qarabag - Bayer Leverkusen läuft live im TV und Stream. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und einen Live-Ticker gibt es hier.

Laut dem Spieplan der Europa League 2023/2024 stehen im Achtelfinale zwei Spiele von Qarabag gegen Bayer Leverkusen an. Zunächst werden sich die beiden Mannschaften im Hinspiel gegenüber stehen. Qarabag Agdam beendete die Gruppe H hinter Bayer 04 Leverkusen auf dem zweiten Platz und setzte sich dann in den Achtelfinal-Play-offs gegen den portugiesischen Verein FC Braga durch. Dies ist das erste Mal, dass Qarabag Agdam das Achtelfinale in einem UEFA-Wettbewerb erreicht hat.

In der Runde der letzten 16 Mannschaften wird Bayer 04 erneut auf den aserbaidschanischen Verein Qarabag Agdam treffen, gegen den die Werkself bereits in der Gruppenphase gespielt hat. So hat es die Auslosung der Achtelfinals für die UEFA Europa League 23/24 am 23. Februar entschieden.

Doch wann genau findet das Spiel statt? Wo wird die Partie übertragen? Hier gibt es die Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung live im TV oder Stream sowie einen Live-Ticker zum EL-Achtelfinale Qarabag gegen Bayer Leverkusen.

Qarabag gegen Bayer Leverkusen im EL-Achtelfinale 23/24: Infos zum Termin und zur Uhrzeit

Das Hinspiel in den Achtelfinals zwischen Qarabag Agdam und Bayer Leverkusen ist für Donnerstag, den 7. März 2024 angesetzt. Der Anpfiff soll pünktlich um 18.45 Uhr stattfinden. Gespielt wird im Tofiq-Bəhramov-Stadion in Baku in Aserbaidschan.

Qarabag - Bayer Leverkusen live im TV oder Stream: Übertragung des Europa-League-Achtelfinales

Die Rechte für die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 hat auch in dieser Saison der Sender RTL. Das bedeutet, dass die meisten Spiele der UEFA Europa League 2023/24 über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ zu sehen sind. Nur einige wenige Spiele werden auch im Free-TV auf RTL ausgestrahlt. An jedem Spieltag wird jeweils ein Spiel der Europa League oder Conference League mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL übertragen, während die übrigen Spiele auf RTL+ zu sehen sind. Das Spiel Qarabag gegen Bayer Leverkusen läuft nicht im linearen Programm von RTL, wir verweisen Sie also gern auf den Stream bei RTL+.

Hier finden Sie die Infos zum Spiel Qarabag gegen Bayer Leverkusen in einer Übersicht:

Spiel: Qarabag gegen Bayer Leverkusen , Hinspiel im Achtelfinale in der UEFA Europa League 2023/24

Qarabag gegen , Hinspiel im Achtelfinale in der 2023/24 Datum: Donnerstag, 7. März 2024

Donnerstag, 7. März 2024 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Tofiq-Bəhramov-Stadion in Baku , Aserbaidschan

Tofiq-Bəhramov-Stadion in , Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Europa League-Achtelfinale: Qarabag gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker

Sollte das Spiel nicht im Free-TV ausgestrahlt werden und Sie keinen Zugang auf die Inhalte von RTL+ haben, dann brauchen Sie womöglich eine Alternative, um die Europa League zu verfolgen. Über unseren Live-Ticker bleiben Sie stets über die aktuellen Spiele der Europa League 23/24 informiert. Über alle Tore und Highlights des Spiels zwischen Qarabag und Bayer Leverkusen werden Sie hier informiert:

Qarabag - Bayer Leverkusen: Bilanz vor der Partie

Die beiden Teams standen sich insgesamt zwei Mal auf dem Spielfeld gegenüber. Beide Spiele fanden in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24 statt. Die Werkself hat konnte beide Begegnungen für sich entscheiden.