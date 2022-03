Unicorns of Love fertigt BIG in LoL-Liga Prime League ab

Es war mal wieder sehr deutlich: Unicorns of Love: Sexy Edition hat BIG in der League-of-Legends-Liga Prime League im Eilverfahren mit 3:0 abgefertigt und die Qualifikation zu den EU Masters gesichert.

"Ganz so klar habe ich das Spiel nicht erwartet, dass es ein 3:0 wird", sagte UoL-Jungler Lukas "Lurox" Thoma im Interview nach dem Spiel. "So die EU Masters zu erreichen, fühlt sich super an. Wir spielen aktuell so gut wie noch nie in diesem Split, wir können auch die Prime League gewinnen."

Die Einhörner hatten in der ersten Runde zuvor Schalke 04 ohne große Probleme ausgeschaltet. Gegner BIG, im vergangenen Jahr noch zweimal den Meistertitel gewonnen, lief in der Saison lange den eigenen Ansprüchen hinterher. Zuletzt konnte das Team aber zum Auftakt der Playoffs mit Mouz das drittplatzierte Team überraschend besiegen.

Im direkten Duell spielte Unicorns of Love jedoch auf einem deutlich höheren Level, und setzte sich gegen BIG klar in unter drei Stunden durch. Im dritten Spiel brauchte das Team in der bislang kürzesten Partie der Saison sogar nur knapp 22 Minuten, um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.

