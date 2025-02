Basketballer mit sechs Weltmeistern um EM-Ticket

Eigentlich geht es für Álex Mumbrú erst jetzt so richtig los. Bei seinem Debüt als Basketball-Bundestrainer hatte der 45 Jahre alte Spanier im November des vergangenen Jahres zum Teil nur Spieler zur Verfügung, die selbst Insidern nicht alle ein Begriff waren. Die NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner fehlten, die Bayern- und Alba-Profis aus der Euroleague ebenso. Es war ein wild zusammengewürfelter Kader, der einmal gegen Schweden verlor und einmal gewann.

Als Mumbrú seinen Kader zu Beginn dieser Woche für das zweite Fenster in der EM-Qualifikation unter seiner Regie um sich versammelte, sah die Mannschaft ganz anders aus. Sechs Spieler, die unter Mumbrús Vorgänger Gordon Herbert 2023 in Manila sensationell den WM-Titel gewannen, sind dabei. Die Euroleague pausiert, weshalb Spieler wie Johannes Voigtmann, Andreas Obst oder auch der bei Partizan Belgrad spielende Isaac Bonga zur Verfügung stehen.

Coach setzt auf Bayern-Alba-Block

«Das ist natürlich toll», sagte Mumbrú, dem vor dem Spiel in Montenegro an diesem Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) aber dennoch nur wenig Zeit bleibt. Auch deshalb ist er froh, dass jeweils vier Spieler von Bayern München und Alba Berlin im Kader stehen. «Wir können im Training nicht viel machen, deshalb ist es gut, dass die Jungs sich aus den Vereinen bereits kennen», sagte Mumbrú, der sich am Wochenende beim Top Four der Basketball-Bundesliga in Weißenfels selbst noch ein Bild von den Bayern-Profis machte.

Nach der überraschenden Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Pokalsieger Syntainics MBC sind Voigtmann und Co. froh, jetzt im Nationalteam mal auf andere Gedanken zu kommen. Doch mit der bisherigen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen ist der Druck vor den Spielen in Montenegro und drei Tage später in Bamberg gegen Bulgarien groß.

Druck ist da

«Wir wollen im Sommer unbedingt bei der EM dabei sein, das ist ganz klar», sagte Voigtmann. «Jetzt vor dem letzten Fenster noch nicht sicher qualifiziert zu sein, erzeugt natürlich eine gewisse Anspannung. Aber wir nehmen diesen Druck an und versuchen, das Beste daraus zu machen.»

Wirkliche Zweifel an der Qualifikation für die Europameisterschaft, die vom 27. August bis 14. September in Lettland, Polen, Finnland und Zypern stattfindet, hat aber niemand. «Wir sind Weltmeister. Wir wissen alle, dass wir hier sind, um zwei Spiele zu gewinnen» sagte Bayern Münchens Point Guard Justus Hollatz. Wahrscheinlich reicht sogar schon ein Sieg, da sich drei der vier Teams jeder Gruppe für die Endrunde im Sommer qualifizieren.

Rücktrittswelle blieb aus

Dann werden auch Schröder, Wagner und Co. aus der NBA dabei sein. Die befürchtete Rücktrittswelle nach der verpassten Olympia-Medaille in Paris und dem Ende der Ära Herbert ist ausgeblieben. Da 2026 kein Turnier ansteht und Zeit zur Erholung ist, sind in diesem Jahr noch einmal alle dabei.

Daniel Theis soll sogar schon im letzten EM-Qualifikationsspiel zum Team stoßen. Der Center hatte am Montag seine Rückkehr aus der NBA nach Europa zum Euroleague-Topclub AS Monaco perfekt gemacht, will aber an seiner alten Wirkungsstätte in Bamberg am Sonntag das Deutschland-Trikot tragen. «Das ist natürlich toll und zeigt, welchen Stellenwert das Nationalteam für ihn hat», sagte Mumbrú. Es ist eben alles ganz anders als bei seinem Debüt.

Icon Vergrößern Johannes Voigtmann ist einer von sechs Weltmeistern im Nationalteam. Foto: Andreas Gora/dpa Icon Schließen Schließen Johannes Voigtmann ist einer von sechs Weltmeistern im Nationalteam. Foto: Andreas Gora/dpa