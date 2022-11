Wann war das denn? Ordnen Sie diese Nationalmannschaftsfotos dem richtigen Jahr zu

Wie gut kennen Sie sich mit der Nationalmannschaft aus? Da bei der aktuellen WM nicht so richtig Stimmung aufkommen mag, blicken wir mit unserem Quiz zurück.

Kein Grillen, kein Biergarten, dazu ein offensichtlich gekauftes Turnier in einem Land, das wegen seiner Menschenrechtsverletzungen stark kritisiert wird. Es fühlt sich vielleicht nicht so ganz danach an, aber die Fußball-WM steht kurz bevor. Mitten im Herbst kommt zwar bei vielen noch nicht so richtig WM-Fieber auf, doch umso mehr lohnt ein Blick zurück auf vergangene Turniere.

Mit unserem DFB-Quiz können Sie testen, wie gut Sie die Nationalmannschaft kennen.

Foto: Frank Leonhardt, dpa

Foto: dpa

Foto: Achim Scheidemann, dpa

Foto: Bernd Weissbrod, dpa

Foto: Heinz Wieseler, dpa

Foto: Friso Gentsch, dpa

Foto: Roland Witschel, dpa

Foto: dpa

Foto: Matthias Schrader, dpa

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.