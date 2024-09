Merckx adelt Pogacar: Steht «jetzt über mir»

Radsport-Legende Eddy Merckx (79) verneigt sich vor Tadej Pogacar. «Es ist offensichtlich, dass er jetzt über mir steht. Ich dachte das schon ein bisschen in meinem Inneren, als ich gesehen hatte, was er bei der letzten Tour de France gemacht hat, aber heute Abend gibt es keinen Zweifel mehr», sagte Merckx am Sonntag der französischen Sport-Tageszeitung «L’Équipe» in einem Interview nach dem Sieg Pogacars bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Zürich.

Der Slowene Pogacar ist der dritte Radprofi nach dem Belgier Merckx (1974) und dem Iren Stephen Roche (1987), der Siege bei zwei großen Landesrundfahrten und der WM in einem Jahr gefeiert hat. «Natürlich kann man die Zeiten nie vergleichen, aber wir haben es hier mit einem unglaublichen Fahrer zu tun», lobte Merckx. «Ich habe bei einer Weltmeisterschaft nicht 100 Kilometer vor dem Ziel attackiert, aber was er heute geleistet hat, ist unvorstellbar.»

Pogacar attackierte in dem 273,9 Kilometer langen Rennen bereits 100 Kilometer vor dem Ziel und lag am Ende seiner Machtdemonstration 34 Sekunden vor dem Australier Ben O'Connor. Pogacar sei «ein riesiger Champion», der «aus dem Rahmen» falle, sagte Merckx.