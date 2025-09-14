Radprofi Marco Brenner feiert Comeback nach Sturz

Wenn die Sommerhitze in Italien langsam nachlässt, dann steht die Mitte des radsportverrückten Landes ganz im Zeichen zahlreicher Profi-Rennen. Die stehen zwar in Sachen Aufmerksamkeit klar im Schatten der Vuelta in Spanien, die letzte der drei großen Rundfahrten nach Giro d’Italia und Tour de France, doch für die beiden Augsburger Radprofis Marco Brenner (Tudor pro Cycling) und Georg Zimmermann (Intermarche) hatten die Rennen besondere Bedeutung.

Für Marco Brenner war es das Renn-Comeback nach seinem schweren Sturz beim Giro d’Italia, für Georg Zimmermann waren es die letzten Rennen vor der Rad-Weltmeisterschaft in Ruanda (21. bis 28. September).

Marco Brenner muss zwar beide Rennen abbrechen, doch das war einkalkuliert

Marco Brenner Nach seinem schweren Sturz beim Giro musste der 21-jährige Augsburger eine schwierige Phase überwinden, wie er im Interview mit unserer Redaktion erfrischend offen beschrieb. Physisch und mental. Er hatte sich die Schulter ausgekugelt, schwere Platzwunden und eine Knieverletzung erlitten. Dazu die Gedanken, was hätte noch passieren können. Doch der Radprofi kämpfte sich mithilfe seiner Familie, seiner Freundin und seines Rennstalls, Tudor pro cycling, zurück. Und so startete er am Mittwoch beim Giro della Toscana und am Samstag beim Memorial Marco Pantani. Bei beiden Rennen erreichte er nicht das Ziel, doch war dies einkalkuliert. Der 23-Jährige sollte dem Team helfen, seine Grenzen testen. Leistungstechnisch sei er bereits wieder auf einem guten Level, war zu hören. Jetzt steht für ihn die Luxemburg-Rundfahrt an, die am Mittwoch startet und über fünf Etappen führt.

Georg Zimmermann Der Intermarche-Radprofi nützte den GP Industrai (Platz 41), Giro della Toscana (53) und Coppa Sabatini (54) als Vorbereitung auf die Rad-Weltmeisterschaft in Ruanda. So richtig zufrieden war der 27-jährige Augsburger aber nicht: „Die Form war schon ok, aber jetzt nicht gut genug, um ganz vorne zu landen.“ Dies taten aber dafür seine Teamkollegen. Beim Industrai in Luciano wurde Louis Barré Sechster, in der Toskana sprintete Michael Storer auf Platz zwei und in Peccioli belegte Marc Hirschi Platz sechs.

MIt zwei Rädern ins Flugzeug nach Ruanda

Für Zimmermann zählt aber jetzt nur noch die WM, die erstmals auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen wird. Auch er selbst ist dort noch nie gefahren. Das Straßenrennen der Männer findet am 28. September statt. „Jetzt habe ich noch knapp zwei Wochen Zeit, um mich gezielt und konzentriert vorzubereiten“, sagt er. Die WM-Strecke in Ruanda gilt als sehr schwer, mit extrem vielen Höhenmetern. Das könnte Zimmermann liegen. Er selbst wird am 22. September ins Flugzeug steigen. „Mit zwei Rädern und den Koffern ist das schon ein kleiner Auszug aus Ägypten.“

Georg Zimmermann führt das deutsche Rad-WM-Team an

Der amtierende deutsche Meister Zimmermann und Zeitfahrmeister Maximilian Schachmann führen das sechsköpfige Team an. Zudem wurden Felix Engelhardt, Jonas Rutsch, Florian Stork und Miguel Heidemann nominiert. Heidemann und Schachmann werden im Zeitfahren antreten. 2024 gewann die Mixed-Staffel in Zürich Silber für Deutschland. Mit dabei war Marco Brenner. Er fehlt in Ruanda.

Dafür wird sein jüngerer Bruder, der 21-jährige Mauro, im deutschen U23-Männer-Team starten. Zwei Augsburger also in Ruanda.