Marco Brenner fährt in Frankreich auf Platz zwei

Eigentlich hatte Marco Brenner in der Schlussphase der 5. Faun-Ardèche Classic (1. Pro) am Samstag das ideale Rennen gefahren. Der Augsburger Radprofi vom Team Tudor pro cycling hatte seinen Teamkollegen und Sprintspezialisten Marc Hirschi 2,7 Kilometer vor dem Ziel in Guilherand-Granges wieder an das Führungs-Duo Lorenzo Fortunato (XDS – Astana) und Enric Mas (Movistar) herangebracht. Brenner schien seine Arbeit in der nun zwölf Fahrer starken Spitze getan zu haben. Hirschi und die Sprintspezialisten hielten sich vorn auf, doch dann passierte der Spitze ein folgenschwerer Fehler. Wie schon zum Auftakt der Algarve-Rundfahrt bog ein Teil der Gruppe im letzten Kreisverkehr des Tages falsch ab. Dabei stürzten auch noch einige Fahrer, wodurch sich das Chaos verschlimmerte.

Marco Brenner sprintet auf Platz zwei der Faun-Ardèche Classic

Der in Topform fahrende Brenner behielt aber die Übersicht. Der amtierende deutsche Meister sprintete mit dem Franzosen Romain Grégoire (Groupama – FDJ) und dem Italiener Fortunato um den Sieg. An Grégoire biss sich der 22-jährige Brenner die Zähne aus, doch Fortunato fing er auf den letzten Metern noch ab und wurde nach insgesamt 165,9 Kilometern mit drei Sekunden Rückstand Zweiter. Sein Teamkollege Hirschi kam erst mit 1:50 Minuten Rückstand auf Rang 24 ins Ziel.

Nächster Start nicht einmal 24 Stunden später

Nicht einmal 24 Stunden später gingen Brenner und seine Kollegen beim zweiten Rennen im französischen Département Drôme an den Start, der Faun Drome Classic. Dieses Eintagesrennen hatte 2024 Marc Hirschi gewonnen.

Vorbereitung auf Paris-Nizza

Für Marco Brenner dienen die beiden Rennen als Generalprobe auf das erste WorldTour-Etappenrennen in Europa: Paris-Nizza. Acht Etappen und über 1200 Kilometer müssen die Fahrer vom 9. bis zum 16. März zurücklegen. Da wird dann auch der zweite Augsburger Spitzenfahrer, Georg Zimmermann (Intermarche), an den Start gehen. Zimmermann hatte sich im Höhen-Trainingslager in Kolumbien vorbereitet.