Wechselt Radprofi Marco Brenner in die Schweiz?

Plus Nach Meinungsverschiedenheiten trennen sich der 21-jährige Augsburger und sein Rennstall. Ein neuer Arbeitgeber scheint für Marco Brenner schon gefunden.

Als Marco Brenner Ende 2020 seinen ersten Vertrag als Radprofi unterschrieb, und das gleich bei einem Rennstall aus der höchsten Liga, der WorldTour, da hieß sein neuer Arbeitgeber noch Team Sunweb. Wenige Wochen später stieg der niederländische Chemiekonzern DSM als neuer Hauptsponsor ein, übernahm das WorldTour-Team. Damit taten sich ganz andere finanzielle Möglichkeiten auf. Für den talentierten Augsburger schien es die perfekte Kombination zu sein. Der 17-Jährige, der damals als eines der größten Talente im Rennzirkus galt, und ein Team, das einen guten Ruf als strenge, aber erfolgreiche Kaderschmiede hatte. Vier Jahre, so war zu lesen, sollte der Vertrag laufen. Brenner schien auf der Erfolgsspur.

Drei Jahre später herrscht auf beiden Seiten Ernüchterung. Das Projekt ist gescheitert. Wie mehrere Fachmedien, darunter das niederländische Internetportal Wielerflits, berichten, wird der inzwischen 21-jährige Brenner am Jahresende das niederländische Rennteam, das inzwischen als Team dsm-firmenich firmiert, verlassen. DSM-Sprecher Lukas Kruse bestätigte gegenüber unserer Redaktion den Sachverhalt: "Wir hatten mit Marco einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um ein viertes Jahr, diese Option wurde nicht gezogen. Wir hatten ein paar tolle Jahre mit Marco und wünschen ihm das Beste für seine Zukunft."