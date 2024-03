Radrennen

18:28 Uhr

Auftakt der bayerischen Amateur-Radler beim Schwarzbräupreis Zusmarshausen

Von Martin Semer

Am 7. April findet das 49. Schwarzbräu Radrennen in der Region Augsburg statt. Organisiert wird die Veranstaltung mit über 500 Teilnehmern vom RV Phoenix Augsburg. Eine Vorschau, was geboten wird und welche Strecke gefahren wird.

