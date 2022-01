Radrennen Paris - Nizza 2022: Termine, Etappen, Übertragung

Das Radrennen von Paris nach Nizza findet von 6. bis 13. März 2022 zum 80. Mal statt. Alle wichtigen Infos zum Rennen fasst der folgende Artikel zusammen.

Radrennen Paris - Nizza 2022: Diese Termine und Etappen sollten Sie sich merken - lesen Sie hier mehr über den Zeitplan, die Teams und die Übertragung des Radrennens im Free-TV und Live-Stream.

Termine und Zeitplan des Radrennens Paris - Nizza 2022

Das 80. Radrennen von Paris nach Nizza beginnt am Sonntag, 6. März um 12.00 Uhr und endet am Sonntag, 13. März 2022. Es dauert also gut eine Woche. Startpunkt ist Mantes-la-Ville. Das Ziel befindet sich in Nizza. Das sogenannte "Rennen zur Sonne" besteht aus bergigen, hügeligen sowie flachen Abschnitten und führt Richtung Südosten durch Frankreich.

Radrennen Paris - Nizza: Die Etappen 2022

Das Radrennen Paris - Nizza 2022 setzt sich aus acht Etappen zusammen. Dazu gehört unter anderem ein kurzes Einzelzeitfahren bei Etappe 4 und eine Bergankunft auf Abschnitt 7. Die kürzeste Tagesdistanz beträgt 13,4 km (Etappe 4). Am längsten durchhalten müssen die Profis auf der Strecke nach Aubagne mit 231,6 km (Etappe 6). Wann welche Etappen gefahren werden und welche Distanzen diese haben, zeigt die folgende Übersicht:

Datum Etappe Start- und Zielort Distanz 6.3.22 1 Mantes-la-Ville - Mantes-la-Ville 159,8 km 7.3.22 2 Auffargis - Orléans 159,2 km 8.3.22 3 Vierzon - Dun-le-Palestel 190,8 km 9.3.22 4 Domérat - Montlucon 13,4 km 10.3.22 5 Saint-Just-Saint-Rambert - Saint-Sauveur-de-Montag 188,8 km 11.3.22 6 Courthézon - Aubagne 231,6 km 12.3.22 7 Nizza - Col de Turini La Bollène-Vésubie 155,4 km 13.3.22 8 Nizza - Nizza 115,6 km

Paris - Nizza 2022: Die Übertragung des Radrennens im Free-TV und Live-Stream

In den vergangenen Jahren wurde das Radrennen Paris - Nizza kostenlos und live von Eurosport im Fernsehen übertragen. Ab 14.30 Uhr konnte man das Event 2021 täglich auf Eurosport 1 und in einem Ausnahmefall auf Eurosport 2 verfolgen. Außerdem gab es kostenpflichtige Live-Streams im Eurosport Player und auf Joyn PLUS+. Auch 2022 bietet Eurosport wieder eine Live-Berichterstattung des Radrennens an. Die genauen Sendetermine ergänzen wir an dieser Stelle, sobald sie bekannt sind.

Radrennen Paris - Nizza: Diese Teams sind 2022 dabei

Beim "Rennen zur Sonne" von Paris nach Nizza treten 2022 22 Teams an. Das sind 18 WorldTeams und vier Zweitdivisonäre. Eine detaillierte Übersicht der Teilnehmer und ihrer Nationen finden Sie hier:

WorldTeams:

Team BikeExchange - Jayco, Australien

Bahrain Victorious, Bahrain

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, Belgien

Lotto Sourdal, Belgien

Quick-Step Alpha Vinyl Team, Belgien

Bora-hansgrohe, Deutschland

AG2R Citroën Team, Frankreich

Team, Cofidis, Frankreich

Groupama - FDJ, Frankreich

Ineos Grenadiers, Großbritannien

Israel Start-Up Nation, Israel

Astana Qazaqstan Team, Kasachstan

Jumbo-Visma, Niederlande

Team DSM, Niederlande

Movistar Team, Spanien

UAE Team Emirates, UAE

EF Education - Nippo , USA

, Trek - Segafredo , USA

Zweitdivisionäre:

Alpecin-Fenix, Belgien

Arkéa - Samsic, Frankreich

B&B Hotels - KTM , Frankreich

- , TotalEnergies , Frankreich

Die vielversprechendsten Profis beim Radrennen von Paris nach Nizza 22

In den vergangenen beiden Jahren, 2020 und 2021, konnte der deutsche Teilnehmer Maximilian Schachmann den Sieg einfahren. 2022 sind Primoz Roglic und Egan Bernal als prominente Sportler dabei. Beide fuhren bereits in den Vorjahren recht erfolgreich beim Radrennen Paris - Nizza mit. 2022 messen sie sich mit Titelverteidiger Maximilian Schachmann, der seine Teilnahme ebenfalls bestätigt hat.