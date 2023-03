Radsport

18:07 Uhr

Augsburger Duell auf den Schotterpisten der Strade Bianche

Plus Die beiden Radprofis Marco Brenner und Georg Zimmermann treffen bei dem WorldTour-Rennen in der Toskana zum ersten Mal aufeinander. Mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen.

Von Robert Götz

Wenn die beiden Augsburger Radprofis Marco Brenner (Team DSM) und Georg Zimmermann am Samstag beim ersten Radklassiker in diesem Frühjahr, der Strade Bianche rund um Siena, aufeinandertreffen, dann könnte die Gemütslage unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite Georg Zimmermann, der nach einem siebten Platz bei den Faun Drôme Classic am Sonntag und einem zehnten Platz bei der 60. Trofeo Laigueglia an der Ligurischen Küste am Mittwoch, nur so vor Selbstvertrauen strotzt und dessen Team (Intermarché-Circus-Wanty) nach sechs Siegen auf Platz zwei des UCI-Rankings steht. Auf der anderen Seite Marco Brenner, dessen Team DSM bisher hinter den Erwartungen geblieben ist, genauso wie der 20-jährige Augsburger.

