Bahnrad-WM: Brite Charlton fährt Weltrekord

Der Brite Josh Charlton hat zu Beginn des dritten Tages der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Kopenhagen überraschend einen Weltrekord in der 4000-Meter-Einerverfolgung aufgestellt. Der 21-Jährige, der am Donnerstag bereits WM-Silber in der Teamverfolgung gewonnen hatte, legte die 16 Runden in 3:59,304 Minuten zurück. Die alte Bestmarke hielt seit zwei Jahren der italienische Superstar Filippo Ganna (3:59,636).

Die deutschen Nachwuchs-Verfolger Bruno Kessler (4:14,021) und Ben Felix Jochum (4:14,982) verpassten dagegen die Finalläufe am Abend. Der Leipziger Felix Groß hatte aufgrund einer Erkrankung auf einen Start verzichtet.

Im 1000-Meter-Zeitfahren war für den deutschen Meister Henric Hackmann (12. Platz/1:01,055) sowie Pete-Collin Flemming (16./1:01,932) ebenfalls nach der Qualifikation Endstation. Schnellster war Harrie Lavreysen aus den Niederlanden (57,468), der sich mit einem weiteren Erfolg seine 15. Goldmedaille sichern und damit zum Rekord-Weltmeister aufsteigen könnte.