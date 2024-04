Beim Schwarzbräupreis herrscht eitel Sonnenschein

Nicht nur das Wetter passte beim ersten großen Amateur-Radrennen mit über 300 Teilnehmern in der Region. In der Eliteklasse siegte Radprofi Dominik Röber. Die Juniorenklasse dominierte das Team des Augsburger Radprofis Marco Brenner.

So etwas hatten die Radrennfahrer beim Schwarzbräupreis schon lange nicht mehr: Statt Kälte und Schnee, wie in den letzten beiden Jahren, gab es in diesem Jahr Sonnenschein und sommerliche Temperaturen mit teilweise über 25 Grad. Über 300 Teilnehmer in den verschiedenen Klassen schickte Veranstalter RV Phönix Augsburg auf die 27 Kilometer lange Runde im Landkreis Augsburg, die unterschiedlich oft zu bewältigen waren.

Elite/KT-Rennen Das Elite/KT-Rennen gewann der 24-jährige Radprofi Dominik Röber vom Kontinentalteam P&S Metalltechnik Benotti aus Thüringen. Nach dem Rundstreckenrennen von Backnang und dem Sieg beim Klassiker in Schönaich schon der nächste Erfolg für die Mannschaft mit den hellblauen Trikots unter der Regie von Lars Wackernagel. Auch Platz zwei ging mit Anton Albrecht an einen Teamkollegen. Auf Platz drei lag mit Jakob Gessner vom Team Standert ein prominenter Name. Es handelt sich immerhin um den ehemaligen Sieger der Bergwertung bei der Deutschland Tour und ehemaligen Gesamtsieger der Radbundesliga.

Amateure Bei den Amateuren wurde das Rennen durch eine Ausreißergruppe bestimmt. Aus dieser heraus konnte Michael Gaßner von 54x11 das Rennen für sich entscheiden. Platz zwei ging an Lennart Jasch, Platz drei an Lennart Lein vom Team schnelleStelle aus Leipzig.

Das Team von Marco Brenner dominiert die Juniorenklasse

U19/Junioren Bei den U19 gab es den zu erwartenden Heimsieg des Augsburger Team Walter Fensterbau – Marco Brenner. Die ersten sechs (!) Positionen wurden allesamt vom Team des Augsburger Radprofis belegt – eine dominante Vorstellung. Die Plätze eins bis drei gingen an Maximilian Weiß, Heorhii Chyzhykov und Tim Gloßner. Aus dem Feld der Masters heraus siegte Georg Ziereis aus Regensburg vor Ricardo Mariense-Wickert und Carsten Hasemeyer.

Frauen Einen Heimsieg für den gastgebenden RV Phönix gab es in der Lizenzklasse der Frauen. Hier konnte Elisabeth Fladerer das Rennen mit einem komfortablen Vorsprung für sich entscheiden. Auf den Plätzen zwei und drei kamen Carmen Burmeister und Mareike Spindler ins Ziel in Zusmarshausen.

Jedermann/Jederfrau Mit das größte Starterfeld sowie die begeisterten Rufe von den zahlreichen Fans am Streckenrand ernteten die stattlichen 200 Starter in der Jedermannklasse. Auch hier gab es spannenden Rennsport für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Als Sieger gingen Moritz Müller bei den Männern und Felizitas Kellner hervor. Einen tollen Erfolg für lokale Fahrer gab es jeweils auf dem Silberrang. David Vogt von der RSG Augsburg und Alexandra Daam vom bekannten Rennradtreff in Augsburg belegten hier die jeweiligen Plätze. Komplettiert wurde das Podium von Christoph Peischl und Nicole Gelder.

Nächstes Jahr findet der Schwarzbräupreis zum 50. Mal statt

Bereits jetzt steht der Termin für die Jubiläumsausgabe beim 50. Schwarzbräupreis fest: der 6. April 2025. (AZ)