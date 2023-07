Radsport

14:50 Uhr

Benoit Cosnefroy ist das Feierbiest der Tour de France

Plus Benoit Cosnefroy steigt während des härtesten Rennens der Welt vom Rad, um mit seinen Fans zu feiern. Wie lange sein unplanmäßiger Stopp dauerte.

Von Andrea Bogenreuther

Wer behauptet, die legendäre Tour de France sei eine „Tour der Leiden“, der hat noch nicht die Bilder des französischen Radprofis Benoit Cosnefroy gesehen. Denn der bewies eindrucksvoll, dass man beim wichtigsten Radrennen der Welt auch jede Menge Spaß haben kann. Selbst wenn die anspruchsvollen Bergetappen den Fahrern alles abverlangen. Denn noch bevor es auf der 14. Etappe der Tour den steilen Anstieg zum Col de Joux Plane hochging, stieg Benoit Cosnefroy einfach mal kurz vom Rad, um einer extra für ihn organisierten Party an der Strecke beizuwohnen.

Fans und Ehefrau von Radrennfahrer Benoit Cosnefroy hatten alkoholische Shots vorbereitet

Sein persönlicher Fanclub und seine Ehefrau hatten einen Riesenempfang für ihn vorbereitet. Stilgerecht mit Bar und kleinen Shots mit Hochprozentigem. Die Einladung zu diesen Feierlichkeiten konnte Cosnefroy einfach nicht ablehnen. Und da im Zeitalter der sozialen Medien alles sofort seinen Weg in die Öffentlichkeit findet, ist der Radprofi in einem Video zu sehen, wie er seine lautstark jubelnden Fans herzt, sein Rad in die Höhe hebt und im Pulk mit den Anhängern ausgelassen über den Asphalt tanz. Und wie ein solcher Spontanjubel beflügelt, zeigte sich, als der Franzose seine Fahrt fortsetzte. Denn er schaffte die Etappe tatsächlich noch in der vorgeschriebenen Zeit und wurde nicht einmal Letzter.

