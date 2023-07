Cavendish fällt wochenlang aus - Schweigen zur Zukunft

Weil sich bei Mark Cavendish Schrauben von einer früheren OP gelöst hatten, fällt der Sprinter mit einem Schlüsselbeinbruch länger als erwartet aus. Ein Rätsel bleibt seine Zukunft.

Nach seinem Aus bei der Tour de France ist Radstar Mark Cavendish erfolgreich operiert worden und wird wochenlang ausfallen.

"Es wird länger dauern als die paar Wochen bei einem Schlüsselbeinbruch, aufgrund von Schrauben aus einer früheren Operation", teilte der Brite via Instagram mit. Eine genaue Ausfallzeit nannte der 38-Jährige nicht. Cavendish war am Mittwoch operiert worden. Dabei wurde von Schulterspezialist Lennard Funk in Manchester eine Platte am gebrochenen Schlüsselbein eingesetzt.

Auch zu seiner Zukunft verlor der Ex-Weltmeister kein Wort. Cavendish wollte bei der diesjährigen Tour seinen 35. Etappensieg erringen und damit zum alleinigen Rekordhalter vor Eddy Merckx aufsteigen. Ein Sturz auf der achten Etappe nach Limoges zwang ihn jedoch zur Aufgabe. Im Anschluss hatte ihm sein Astana-Teamchef Alexander Winokurow angeboten, ein weiteres Jahr zu fahren und erneut an der Tour teilzunehmen. "Wir haben darüber noch am Abend gescherzt", sagte der frühere Telekom-Profi nach dem Cavendish-Aus. Die Entscheidung liege jedoch bei dem Sprinter.

Cavendish bedankt sich für die Anteilnahme

Der bedankte sich für den weltweiten Zuspruch nach seiner Aufgabe. "Es war offensichtlich nicht der ideale Weg, die Tour zu beenden. Aber das gehört zur Schönheit und Brutalität des Radsports dazu", sagte Cavendish. Die Anteilnahme an seinem Schicksal habe ihm viel Mut gemacht.

Cavendish war nach dem Vertragsende bei QuickStep zu Astana gewechselt, um an der Tour teilnehmen zu können. Der kasachische Rennstall stellte dafür fast ein ganzes Team um die "Manx Missile" herum auf. Ende Mai hatte Cavendish während des Giro d'Italia verkündet, seine Laufbahn im Herbst beenden zu wollen. Wenige Tage später gewann er die letzte Giro-Etappe mit großem Vorsprung im Sprint. Bei der Tour war er auf der siebten Etappe in Bordeaux nah dran, doch in Führung liegend, ereilte ihn wenige Meter vor dem Ziel ein Problem mit der Schaltung und er wurde Zweiter.

(dpa)