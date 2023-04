Radsport

Der Augsburger Bergspezialist Georg Zimmermann will sich zeigen

Plus Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann will nach der anstrengenden Baskenlandrundfahrt bei einem der Ardennen-Klassiker Amstel Gold-Race, Fleche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich in die Top-Ten fahren.

Die Osterfeiertage nützte Radprofi Georg Zimmermann, um zu Hause in Augsburg zu regenerieren. Denn erst am Samstag beendete er die Baskenlandrundfahrt nach sechs anstrengenden Etappen im Zielort Eibar im Nordosten Spaniens. Zimmermann belegte im Gesamtklassement Platz 54, 37:11 Minuten hinter Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), doch das war für den Intermarche-Fahrer nicht so wichtig. „Nach den Problemen in der Vorbereitung war ich mir echt nicht sicher, ob ich das Niveau habe, dass ich das Rennen durchstehe“, sagt Zimmermann, der im Vorfeld mit Erkältungssymptomen zu kämpfen hatte. „Denn es ist eine der härtesten Rundfahrten im Kalenderjahr.“

Georg Zimmermann fährt auf der 3. Etappe 130 Kilometer in der Spitzengruppe

Auf den sechs Etappen in der rauen Berglandschaft der autonomen Region um die Hauptstadt Vitoria-Gasteiz und der bekannteren Stadt Bilbao gibt es keine Sprintetappen, sodass die Teams nur ihre wirklichen Bergspezialisten an den Start gehen lassen. „Darum ist das Niveau am Berg extrem hoch.“

