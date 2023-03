Radsport

vor 16 Min.

Der Augsburger Radprofi Marco Brenner schreibt die Tour de France ab

Plus Der Augsburger Radprofi kämpft mit den Spätfolgen seines Unfalls von 2020. Die Frankreich-Rundfahrt ist für ihn in weite Ferne gerückt. Brenner konzentriert sich auf die Vuelta.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Erst 40 Kilometer waren Anfang März auf den holprigen Straßen der Strade Bianche, einem der traditionsreichsten Straßenrennen im Frühjahr absolviert, als Marco Brenner einsehen musste, dass es keinen Sinn mehr machte: "Es stand auf der Kippe, ob ich überhaupt fahren würde, denn ich war kurz zuvor krank. Aber ich habe es versucht, hatte aber von Beginn an keinen Bums in den Beinen. Der limitierende Faktor war aber der Rücken. Bei Belastung verkrampft die Muskulatur, es sticht dann rein und es geht nicht mehr", erzählt der 20-jährige Augsburger Radprofi von seinen Schmerzen, die ihn in der Toskana zur Aufgabe zwangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen