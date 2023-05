Radsport

14:00 Uhr

Ein Test unter Wettkampfbedingungen für Marco Brenner

Plus Aus der Reha heraus startet DSM-Radprofi Marco Brenner bei der Norwegen-Rundfahrt.

Am Mittwochvormittag arbeitete Marco Brenner noch im Therapie- und Trainingszentrum Hans Friedl am Chiemsee an seinen Rückenproblemen, am Nachmittag flog der Augsburger Radprofi vom Team DSM dann nach Norwegen. Dort startet am Freitag in Bergen mit einem Zeitfahren die Tour of Norway, die am Montag in Stavanger endet. "Ich wurde vor zwei Wochen aufgerufen, weil wir sehr viele Verletzte hatten", erklärt der 20-jährige Augsburger seine doch etwas unerwartete Nominierung.

Zwei Tage Reha, vier Tage Radtraining

Eigentlich sollte er seine Rückenbeschwerden, die ihn seit Beginn der Saison massiv behinderten, mit einem speziellen Rehaprogramm bis zum Criterium du Dauphine (vom 4. bis 11. Juni) beheben.

