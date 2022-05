Emanuel Buchmann will bei der Giro d'Italia wieder angreifen

Plus Hinter Emanuel Buchmann liegen harte Jahre. Jetzt will er beim Giro d’Italia zeigen, dass wieder mit ihm zu rechnen ist – auch wenn die Vorbereitung „nicht perfekt“ war.

Am legendären Col du Tourmalet änderte sich für Emanuel Buchmann vieles. Als der Ravensburger vor drei Jahren den Stars der Szene eindrucksvoll die Stirn bot, ja, sie bisweilen sogar abschüttelte, war er endgültig in der Rundfahrerelite angekommen. Der Pyrenäen-Riese wurde quasi sein Erweckungsberg auf dem Weg zum vierten Gesamtrang bei der Tour de France.