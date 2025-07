Frauen-Tour: Lippert muss auf Etappensieg warten

Die dreimalige deutsche Meisterin Liane Lippert muss auf ihren ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France weiter warten. Die 27-Jährige aus Friedrichshafen gehörte auf der sechsten Etappe über 123,7 Kilometer lange Zeit einer Ausreißergruppe an, wurde aber am letzten Anstieg abgehängt. Lippert, die auf der zweiten und dritten Etappe bereits die Plätze vier und fünf belegte, hatte zuletzt beim Giro d'Italia mit zwei Etappensiegen für Furore gesorgt.

Den Tagessieg sicherte sich die Französin Maeva Squiban im Alleingang vor Landsfrau Juliette Labous. In der Gesamtwertung bleibt die dieses Mal drittplatzierte Kim Le Court Pienaar aus Mauritius weiter in Führung. Ihr Vorsprung auf die Französin Pauline Ferrand-Prevot beträgt nach weiteren Zeitgutschriften nun 26 Sekunden.

Titelverteidigerin Katarzyna Niewiadoma ist als Dritte 30 Sekunden zurück. Eine starke Leistung lieferte die frühere Tour-Etappensiegerin Ricarda Bauernfeind ab, die bis zum Schluss in der Gruppe der Favoritinnen vertreten war und auf Platz 17 fuhr.

Am Freitag wartet auf der siebten Etappe über 159,7 Kilometer von Bourg-en-Bresse nach Chambéry kurz vor dem Ziel der Anstieg zum Col du Granier. Insgesamt sind drei Bergwertungen zu meistern. Die Rundfahrt endet am Sonntag nach neun Etappen in Chatel.