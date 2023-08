Froome, Yates und Pedersen starten bei Deutschland Tour

Für die Deutschland-Tour haben sich viele internationale Rad-Stars angekündigt.

Wie die Organisatoren mitteilten, werden der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome, der diesjährige Tour-Dritte Adam Yates und und Ex-Weltmeister Mads Pedersen erwartet.

Am 23. August beginnt das Etappenrennen mit einem Prolog im Saarland. Auf deutscher Seite steigen dann unter anderem auch Nils Politt, Maximilian Schachmann, Pascal Ackermann und Phil Bauhaus auf das Rad. Auch der in diesem Jahr knapp am Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt gescheiterte Georg Zimmermann plant seine Teilnahme. Laut Veranstalter gehen 14 Teams an den Start, die auch bei der Tour de France teilgenommen haben. 20 Mannschaften planen insgesamt ihre Teilnahme.

Die Liste der 120 Starter ist noch vorläufig. Alle Teams können ihr Aufgebot noch bis zum Beginn anpassen. Das fünftägige Rennen, das mit einem Prolog in St. Wendel startet und in Bremen endet, wird vom 23. bis 27. August ausgetragen. Im vergangenen Jahr sicherte sich der britische Profi Yates den Gesamtsieg, den er in diesem Jahr verteidigen will.

(dpa)