Radsport

04.02.2022

Für Marco Brenner geht es vom Schwarzwald in den Oman

Marco Brenner startet mit seinem Team DSM bei der Tour of Oman in die Rennrad-Saison.

Plus Der Augsburger Radprofi startet am Donnerstag auf der arabischen Halbinsel in die Saison. Zuvor lässt sich der 19-Jährige in Freiburg noch an seiner Muskulatur behandeln.

Von Robert Götz

Der Weg für Radprofi Marco Brenner zu seinem ersten Rennen in dieser Saison im Oman führt über Freiburg. Jetzt ist der dortige Flughafen nicht gerade für Direktflüge in das Sultanat auf der arabischen Halbinsel bekannt, aber dort arbeitet eine Physiotherapeutin, der der 19-Jährige vertraut. „Ich kenne Nicole schon länger. Ich vertraue ihr. Sie soll Muskelverklebungen in meinen Oberschenkeln behandeln. Das ist mehr eine Vorsichtsmaßnahme, aber ich will sie noch losbekommen, bevor ich in die Saison einsteige“, sagt Brenner.

