Georg Zimmermann: Wenn ein Profi sein Rad schieben muss

Plus Der Augsburger Georg Zimmermann kapituliert bei der Regenschlacht bei der Flandern-Rundfahrt am berüchtigten Koppenberg wie fast alle Radprofis.

Von Robert Götz

Seit fünf Jahren ist Georg Zimmermann nun als Radprofi unterwegs. Doch so etwas wie bei der „108th Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres“ hat der Intermarché-Fahrer noch nie erlebt. Kälte und vor allem der Regen brachten die meisten Fahrer an ihr Limit. Besonders am berühmt-berüchtigten Koppenberg. Das Kopfsteinpflaster war an dem bis zu 22 Prozent steilen Anstieg durch den Regen nahezu unbefahrbar geworden. Auch für den 26-jährigen Zimmermann. „Es war brutal. Ich habe noch nie mein Rad einen Berg hochgeschoben, doch jetzt war es so weit. Die Strecke war so matschig und das Kopfsteinpflaster so aalglatt, dass ich da tatsächlich einen Berg hochschieben musste. Das war schon erniedrigend.“

Georg Zimmermann freut sich für den Dritten Nils Politt

Nur Sieger Mathieu van der Poel aus den Niederlanden sowie Matteo Jorgenson und Mads Pedersen überwanden den Anstieg auf dem Rad. Selbst der Dritte, Nils Politt, musste absteigen. Dass seinem deutschen Profi-Kollegen der Sprung aufs Treppchen gelang, allerdings erst, nachdem der zunächst drittplatzierte Michael Matthews von der Jury zurückversetzt worden war, freute Zimmermann sehr. War er doch dessen Helfer in der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2021. „Er fährt einfach ein perfektes Frühjahr.“

