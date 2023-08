Radsport

06:29 Uhr

Georg Zimmermann will unter die Top 100 der weltbesten Radprofis

Plus Nach seiner guten Leistung bei der Tour de France hat der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann auch bei der Deutschland-Tour, die am Mittwoch startet, viel vor.

Von Robert Götz

Am Sonntag hat Radprofi Georg Zimmermann seine Konkurrenten bei der Deutschland-Tour, die am Mittwoch in St. Wendel bei Saarbrücken startet, noch einmal genau unter die Lupe genommen. Und das aus nächster Nähe bei den 26. Cyclassics in Hamburg. Bei dem Eintages-WorldTour-Rennen in der Hansestadt starteten unter anderem der Tour-Dritte Adam Yates und Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Sieger Mads Pedersen aus Dänemark hat den 25-jährigen Augsburger, der 47. wurde, am meisten beeindruckt. "Der scheint in absoluter Topform zu sein, und so kann er auch bei der Deutschland-Tour ganz vorne landen."

Aber auch Zimmermann selbst gehört zum Favoritenkreis und will ein gewichtiges Wörtchen mitreden. "Ich denke, es wird ein Sekunden-Krimi in der Gesamtwertung, und ich peile da schon das Podium an." Nach Platz fünf 2021, Platz vier 2022 und als bester Jung-Profi will der 25-jährige Augsburger diesmal bei der Siegerehrung am Sonntag in Bremen nicht nur Zuschauer sein.

