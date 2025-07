Giro der Frauen: Lippert gewinnt sechste Etappe

Die deutsche Radsportlerin Liane Lippert hat die sechste Etappe des Giro d'Italia der Frauen gewonnen. Die zweimalige WM-Vierte siegte nach 145 Kilometern von Bellaria-Igea Marina nach Terre Roveresche vor der Niederländerin Pauliena Rooijakkers und wiederholte ihren Giro-Tagessieg aus dem Vorjahr.

In der Gesamtwertung spielt die 27-jährige Lippert keine Rolle, dafür ist Nachwuchshoffnung Antonia Niedermaier als Gesamtsiebte mit 2:45 Minuten Rückstand auf die führende Schweizerin Marlen Reusser gut platziert. Den zehnten Gesamtrang belegt Tadej Pogacars Verlobte Urska Zigart. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Imola.