Radsport

vor 1 Min.

Härtetest für Marco Brenner in Norwegen

Plus Der Augsbuger Radprofi wird bei der Tour of Norway Zehnter. Wichtiger ist aber der Zustand seines Rückens.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Am Dienstagvormittag saß Marco Brenner noch am Flughafen in Oslo, wartete auf seinen Anschlussflug nach München. Kurz nach der Landung machte sich der Augsburger Radprofi vom Team DSM gleich wieder zu seiner Rehaklinik am Chiemsee. „Dort habe ich um 16.30 Uhr einen Behandlungstermin.“ Zwar war der 20-Jährige mit seinem zehnten Gesamtplatz bei der Tour of Norway zufrieden, doch die viertägige Rundfahrt (Donnerstag bis Sonntag) war nur ein Test, ob die Rehamaßnahmen gegen seine Rückenprobleme anschlagen.

Und das tun sie. Wenigstens ein bisschen. „Es war nicht so schlecht. Ich habe mich deutlich besser gefühlt als bei der Tour de Romandie“, bilanziert Brenner. Die fuhr er in der Schweiz Ende April mit großen Rückenschmerzen und landete am Ende auf Platz 96. Danach nahm ihn sein Team aus dem Rennzyklus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen