Internationale Pressestimmen zur Tour de France

Jonas Vingegaard hat als zweiter dänischer Radprofi nach Bjarne Riis die Tour de France gewonnen.

Der 25-Jährige holte am Sonntag in Paris den Gesamtsieg vor Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien und dem drittplatzierten Waliser Geraint Thomas.

Internationale Medien kommentierten dies wie folgt:

Großbritannien

"The Guardian": "Jonas Vingegaard holt sich den Ruhm der Tour de France und nimmt Pogacars Aura der Unbesiegbarkeit."

"The Sun": "Jonas Vingegaard hat die Tour de France gewonnen - nur fünf Jahre nachdem er als Packer in einer Fischfabrik arbeitete. Der 25-jährige Däne ging morgens in die Fabrik und schwang sich nachmittags auf das Rad, um zu trainieren. Jetzt ist er Tour-Sieger - und hat seinen Namen in die Geschichtsbücher des Radsports eingebrannt."

"The Telegraph": "Während Toursieger Jonas Vingegaard in seinem Maillot Jaune verdientermaßen im Mittelpunkt stand, nachdem er in drei fantastischen Rennwochen den bis dahin unschlagbaren Tadej Pogacar bezwungen hatte, machte Thomas eine eher unauffällige Figur. Er nahm seinen zweijährigen Sohn Macs mit auf das Podium, um den Moment mit ihm zu erleben, bevor er für ein paar Drinks zum Teambus zurückkehrte."

Spanien

"Marca": "Der Däne aus bescheidenen Verhältnissen, der im letzten Jahr Zweiter war, holt sich seinen ersten Triumph nach einer großartigen Leistung von Jumbo Visma."

"Mundo Deportivo": "Vingegaard, der im vergangenen Jahr Zweiter war, machte seinen Ehrgeiz in diesem Jahr schnell deutlich, als er nach der elften Etappe auf dem Col du Granon gelb trug. Er sagte, dass er auf den Sieg aus sei, dass er bereits wisse, wie es sei, Zweiter zu sein, und dass er in Paris ganz oben auf dem Podium stehen und den Ruhm genießen wolle. Gesagt, getan!"

Frankreich

"Le Figaro": "Dänemark war der starke und bewegende rote (und weiße) Faden der Tour de France."

Österreich

"Kurier": "Alle für einen: Vingegaard gewinnt die Tour dank Teamgeist"

(dpa)