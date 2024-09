Italienerin Gasparrini gewinnt Grand Prix von Stuttgart

Die EM-Dritte Eleonora Gasparrini hat die zweite Auflage des Cycling Grand Prix in Stuttgart gewonnen. Die Profi-Radsportlerin aus Italien siegte im Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe vor der Niederländerin Lieke Nooijen und deren Landsfrau Mareille Meijering. Im Vorjahr hatte in Elena Pirrone ebenfalls eine Italienerin gewonnen.

Das Eintagesrennen rund um die schwäbische Metropole ist nach der Thüringen-Rundfahrt das wichtigste Profi-Rennen in Deutschland. Die erste Auflage fand im vergangenen Jahr Mitte Juli statt. In diesem Jahr wurde das Rennen in den September verschoben, der Weltverband UCI wertete es zudem auf und stufte es in die zweithöchste Kategorie ProSeries ein.