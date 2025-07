Lipowitz zu Evenepoel-Spekulationen : «Nur Gerüchte»

Deutschlands neuer Radstar Florian Lipowitz hat nach seinem großartigen Erfolg bei der Tour de France gelassen auf die anhaltenden Wechsel-Spekulationen um Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel zum deutschen Rennstall Red Bull reagiert. «Bis jetzt sind das alles nur Gerüchte», sagte der 24-Jährige nach seinem sensationellen dritten Platz bei der Frankreich-Rundfahrt in Paris.

Der belgische Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel wird seit mehr als einem Jahr immer wieder mit Lipowitz' Team in Verbindung gebracht und könnte dem jungen Schwaben dort die Führungsrolle streitig machen. Bei Red Bull läuft der Vertrag des Routiniers Primoz Roglic (35) aus. Und Evenepoel ist nur noch bis 2026 an Soudal-Quick Step gebunden. Für den 25-jährigen Belgier lief die Tour de France aber alles andere als erfolgreich: Während der 14. Etappe in den Pyrenäen musste er entkräftet aufgegeben.

Lipowitz: «Könnten etwas Großartiges zusammen erreichen»

«Wenn er tatsächlich kommen sollte, wäre auch ich glücklich. Wir könnten dann etwas Großartiges zusammen erreichen», sagte Lipowitz. «Ich war jetzt voll auf die Tour konzentriert. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was als Nächstes passiert, oder wer neu zum Team kommt.» Red-Bull-Teamchef Ralph Denk verwies auf den laufenden Vertrag von Evenepoel und bezeichnete die Spekulationen als «hypothetisch.»

Lipowitz hatte nach über drei Wochen das wichtigste Radrennen der Welt auf Platz drei hinter dem Slowenen Tadej Pogacar und dem Dänen Jonas Vingegaard beendet. Der frühere Biathlet und Quereinsteiger schaffte als erster Deutscher seit dem zweimaligen Tour-Zweiten Andreas Klöden vor 19 Jahren den Sprung auf das Tour-Podium. Zudem gewann er als erster deutscher Fahrer seit Jan Ullrich 1998 das Weiße Trikot des besten Jungprofis.