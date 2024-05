Massensprint in Neapel: Kooij gewinnt neunte Giro-Etappe

Zum Ende der ersten Woche erhalten die Sprinter eine weitere Chance beim Giro d'Italia. Der Niederländer Kooij schlägt den Favoriten Milan.

Olav Kooij hat den Massensprint zum Abschluss der ersten Woche des 107. Giro d'Italia gewonnen. Der Niederländer setzte sich hauchdünn vor dem Italiener Jonathan Milan und dem Kolumbianer Juan Sebastián Molano durch. Auf dem 214 Kilometer langen neunten Teilstück nach Neapel wurde der Ausreißer Jhonatan Narváez (Ecuador) erst 100 Meter vor dem Ziel eingeholt.

In der Gesamtwertung liegt Tadej Pogacar weiterhin klar in Führung. Der Kolumbianer Daniel Martinez, Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe, hat als Zweiter bereits 2:40 Minuten Rückstand. Dritter ist der Waliser Geraint Thomas, der ein Defizit von 2:58 Minuten aufweist.

Am Montag haben die Profis den ersten von zwei Ruhetagen. Da können Kräfte für die nächste Bergankunft am Dienstag gesammelt werden. Von Pompei aus geht es über 142 Kilometer nach Bocca della Selva. Der Schlussanstieg ist allerdings nicht so anspruchsvoll, dass größere Zeitabstände unter den Favoriten zu erwarten sind.

(dpa)