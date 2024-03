Mathieu van der Poel setzt Karriere bis 2029 fort

Zuletzt gab es Gerüchte um ein nahes Karriereende. Doch ans Aufhören denkt Weltmeister Mathieu van der Poel noch nicht. Mindestens fünf Jahre will er noch fahren.

Radsport-Star Mathieu van der Poel wird seine Karriere bis mindestens 2029 fortsetzen. Das gab der amtierende Cross- und Straßenradweltmeister in Koblenz bekannt. Zuvor hatte er seinen Vertrag mit einem großen Radhersteller (Canyon) um zehn Jahre verlängert.

"Fünf Jahre fahre ich als Profi sicher noch weiter, dann sind weitere fünf Jahre als Marken-Botschafter geplant. Das ist wahrscheinlich der letzte große Vertrag meiner Karriere", sagte der 29 Jahre alte Niederländer.

Eines seiner großen Ziele sind in diesem Jahr die Olympischen Spiele. "In Tokio lief es nicht ganz so gut, deshalb freue ich mich richtig auf Paris", sagte van der Poel. Vor drei Jahren wollte der Allrounder Gold im Mountainbikerennen gewinnen, stürzte aber schon in der ersten Runde schwer und musste aufgeben.

Noch hat sich van der Poel nicht entschieden, ob er in Paris am Straßen- und im Mountainbikerennen teilnimmt oder sich auf eine Disziplin beschränkt. Auf dem Klassikerkurs mit 2800 Höhenmetern und dem Montmartre-Anstieg zur Sacré-Cœur knapp zehn Kilometer vor dem Ziel hätte van der Poel wohl beste Chancen auf eine Medaille.

(dpa)