Nach Sturz: Politt bei Flandern-Rundfahrt dabei

Der deutsche Radprofi Nils Politt hat den Sturz bei der Generalprobe vor der Flandern-Rundfahrt glimpflich überstanden. Wie ein Sprecher seines UAE-Teams auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, kann der 31 Jahre alte Kölner bei «De Ronde» am Sonntag als wichtiger Helfer von Weltmeister Tadej Pogacar starten.

Beim belgischen Halbklassiker Quer durch Flandern stürzte Politt am Mittwoch etwa 40 Kilometer vor dem Ziel und musste das Rennen beenden. Für kurze Zeit lag er am Boden. Der Australier Laurence Pithie von Politts deutschem Ex-Team Red Bull war ebenso in den Zusammenstoß verwickelt.

Bei der Flandern-Rundfahrt am Wochenende trifft sich ein Teil der internationalen Radsport-Elite. Auf den 269 Kilometern zwischen Brügge und Oudenaarde steht das Duell der Stars Pogacar und Mathieu van der Poel im Fokus.