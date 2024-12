Nach Verzögerung: Giro-Start in Albanien offiziell

Nach einiger Verzögerung haben die Veranstalter der 108. Auflage des Giro d'Italia nun offiziell den Start der dreiwöchigen Rundfahrt in Albanien bekanntgegeben. Wie die Organisatoren des bekanntesten italienischen Radsport-Events mitteilten, finden die ersten drei Etappen vom 9. bis zum 11. Mai in dem südosteuropäischen Land statt. Zum ersten Mal findet eines der großen Rennen in Albanien statt, zum 15. Mal in der Historie steigt der Giro-Beginn außerhalb Italiens.

Die Bekanntgabe der Strecke und damit des Starts hatte sich zuletzt verzögert. Die im November geplante Veranstaltung war offiziell wegen technischer Probleme verschoben worden. Medienberichten zufolge soll es Unstimmigkeiten zwischen dem Giro-Veranstalter RCS und der Regierung Albaniens gegeben haben. Die Organisatoren hatten dies später dementiert.

Start in Küstenstadt Durres

Der Start erfolgt in der westalbanischen Küstenstadt Durres. Für die Profis warten dann 164 Kilometer mit knackigen 1800 Höhenmetern in die Hauptstadt Tirana, wo noch ein zweimal zu befahrener Rundkurs ansteht. Gleich am nächsten Tag müssen die Radprofis ein Einzelzeitfahren in Tirana mit 13,7 Kilometern bewältigen. Die dritte Etappe beinhaltet ein hügeliges Teilstück, Start und Ziel liegen in der Stadt Vlora.

Die komplette Strecke des Giro wird voraussichtlich am 13. Januar vorgestellt werden. Die zweitgrößte Landesrundfahrt endet am 1. Juni. Der Giro der Frauen findet zwischen dem 7. bis 14. Juli statt.