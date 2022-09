Palzer verlängert bei Rad-Team Bora-hansgrohe

Der frühere Skibergsteiger Anton Palzer bleibt Radprofi beim besten deutschen Team Bora-hansgrohe.

Das gab der Rennstall aus Oberbayern bekannt, nannte jedoch keine Länge der Vertragslaufzeit.

Palzer war im März 2021 Vizeweltmeister im Skibergsteigen geworden und danach in den Profi-Radsport gewechselt. Nur fünf Monate später absolvierte der 29-Jährige mit der Vuelta a España seine erste große Landesrundfahrt.

"Toni ist in den letzten beiden Jahren ein wichtiger Teil von BORA - hansgrohe geworden und seine Lernkurve, auch was seine Rolle und Aufgaben betrifft, ist mehr als beachtlich", sagte Teamchef Ralph Denk in einer Mitteilung. "Er ist aber einfach auch ein guter Typ, der jedes Team mit seiner positiven Art und Einstellung bereichert. Man sieht ihm an, dass er seinen Traum lebt", ergänzte Denk. Palzer betonte, er sei "auf jeden Fall mega motiviert, weiter zu lernen, mein Bestes zu geben und mir ordentlich die Goschn zu poliern."

(dpa)