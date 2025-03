Paris-Nizza: Lipowitz schon Dritter, Vingegaard gestürzt

Das deutsche Radsport-Talent Florian Lipowitz hat seine starke Form erneut unter Beweis gestellt und sich bei der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza auf Platz drei verbessert. Der 24-Jährige fuhr auf der fünften Etappe zur Côte-Saint-André auf Rang fünf, lag am Ende sechs Sekunden hinter dem französischen Tagessieger Lenny Martinez.

Der zweimalige Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard verlor unterdessen - beeinträchtigt durch einen Sturz - das Gelbe Trikot des Gesamtersten. Der Däne büßte auf dem knackigen Schlussanstieg über 1,7 Kilometer mit durchschnittlich 10,8 Prozent Steigung fast eine halbe Minute auf Martinez ein. Nach Zieldurchfahrt war zu sehen, wie Vingegaard über Schmerzen am Handgelenk klagte, außerdem hatte er eine Platzwunde an der Lippe.

Lipowitz im Weißen Trikot

Neuer Gesamterster ist nun Vingegaards Teamkollege Matteo Jorgenson. Der Amerikaner liegt nun 22 Sekunden vor Vingegaard und 36 Sekunden vor Lipowitz, der bereits am Vortag den fünften Platz bei der Bergankunft in La Loge des Gardes belegt hatte. Der Red-Bull-Fahrer fährt nach seinen starken Vorstellungen jetzt im Weißen Trikot des besten Jungprofis.

Am Freitag wird Paris-Nizza mit der sechsten Etappe von Saint-Julien-en-Saint-Alban nach Berre l'Étang über 209,8 Kilometer fortgesetzt. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Nizza.